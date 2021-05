Cum a ajuns o localitate din Germania să nu aibă niciun caz de COVID-19 pe tot parcursul pandemiei

În timp ce restul țării se luptă cu un val agresiv de coronavirus, o localitate din vestul Germaniei a reușit performanța de a nu înregistra niciun caz de Covid-19 în toate cele 14 luni de la izbucnirea pandemiei. Ce secrete se află în spatele acestei realizări? Disciplina și spiritul de comunitate de care localnicii dau dovadă, crede primarul localității, potrivit Deutsche Welle și Digi24.



De la debutul pandemiei, peste 3 milioane de germani au contractat virusul iar în unele zone ale țării rata de incidență a fost atât de ridicată, încât autoritățile au impus lockdown-uri și restricții dure de circulație.



Cu toate acestea, un sat din landul Renania-Palatinat, vestul Germaniei, cu o populație de 400 de locuitori a reușit ca printr-o minune să nu înregistreze niciun caz de Covid-19 în cele 14 luni de pandemie și până în prezent.



Poate că acest lucru nu ar fi fost atât de special dacă nu ar fi existat următoarea situație: cel puțin 90% dintre localnicii din Lieg fac naveta la locurile de muncă aflate în alte localități și orașe.



„Miracolul din Lieg”



Faptul că în sat nu au existat cazuri de infectare a uimit pe toată lumea, iar oamenii vorbesc despre asta ca fiind „miracolul din Lieg”.



Inclusiv primarul se arată mirat de această performanță: „Am fost incredibil de norocoși până acum. Firește, nu există garanții, dar poate că undeva acolo sus în ceruri există un înger păzitor care are grijă de noi”, a spus Heinz Zilles.



Potrivit acestuia, cifra de zero infectări nu are legătură cu faptul că localnicii nu ar crede în virus și din acest motiv nu ar declara faptul că sunt bolnavi.



„Nu există sceptici COVID aici în Lieg. Nici măcar unul. Oamenii respectă regulile, sunt disciplinați. Și au acceptat că ne confruntăm cu un fenomen global cu consecințe uriașe”, asigură primarul.



Care este secretul poveștii de succes



În ultimele două săptămâni, primarul a fost nevoit să răspundă la zeci de telefoane, după ce presa locală a relatat despre „miracolul din Lieg”. Acesta înțelege însă de ce atâta interes din partea jurnaliștilor și a cetățenilor germani: „Între toate știrile șocante pe care le tot auzim, povestea noastră trimite un mesaj pozitiv”.



Toată lumea vrea să știe acum care este secretul din spatele poveștii de succes a satului și ce formulă magică au aplicat autoritățile. Explicația dată de primar este următoarea: Spiritul comunitar și dorința de a ajuta, principalele motive pentru care Lieg a scăpat fără niciun caz de Covid-19.



„Există un puternic spirit comunitar în satul nostru, o mulțime de oameni implicați în muncă voluntară. Oamenii își suflecă mânecile și se apucă de treabă. Există lucruri pe care politicienii le promit, dar nu le oferă. Și aici intervenim noi”, a explicat primarul, care spune că oamenii au grijă unul de celălalt.



În același spirit, oamenii din localitate au creat un serviciu de cumpărături pentru vârstnici. O echipă de voluntari merge în mod constant acasă la pensionari pentru a le oferi ce au nevoie. Totodată, părinții au strâns bani și au cumpărat filtre de ar pentru școala din sat.



De asemenea, în urmă cu o săptămână a fost inaugurat un centru special de testare Covid-19, cu rolul de a asigura incidența zero a virusului și pe viitor.



Nimeni nu vrea să fie primul care se îmbolnăvește



Un motiv important al „miracolului din Lieg” ar putea fi tocmai faptul că niciun localnic nu vrea ca el să fie primul care se îmbolnăvește și astfel să fie considerat vinovat de aducerea virusului în sat.



Unul dintre localnici, om de afaceri, Martin Weil spune că a evitat până acum să redeschidă apartamentele de vacanță pe care de obicei le închiria turiștilor.



„Chiar nu pot să mă decid. Pe de o parte, apartamentele de vacanță sunt ideale, deoarece reduc contactul și țin oamenii la distanță unul de celălalt. Dar vreau oare să aduc oameni din alte regiuni cu incidență mare a virusului în vacanță aici?”, se întreabă Martin Weil.



Tot la viitor se gândește și primarul din Lieg, care promite o mare petrecere, dacă localitatea trece și prin vara aceasta fără niciun caz de infectare.



„Dacă chiar o să trecem cumva prin pandemia asta fără nicio infectare, atunci e timpul pentru un mare târg al orașului”, asigură Martin Weil.