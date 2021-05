Ce spun astrele azi, 3 mai

Berbec

Ziua iti aduce discutii importante cu prietenii, dar si cu persoanele din anturajul profesional. Cu unii vei planifica excursii indepartate, in locuri incarcate de istorie. Cu altii vei aborda teme filozofice. Invata de la fiecare cate ceva si accepta si ideile sau părerile altora. Posibil sa primesti niscai dojeni din partea celor apropiați, pentru ca probabil insiști cu anumite idei depășite. Detașează-te de toate si ascultă-ți mai mult vocea interioara!



Taur

Multa agitație in segmentul profesional. Oricat ai încerca să te ascunzi, să treci neobservat, parcă un reflector te urmărește special numai pe tine si te scoate in evidenta oriunde te-ai afla. Fii prudent si prezent in tot ce tine de locul de munca si mai ales in relatia cu sefii. S-ar putea sa ți se solicite explicatii vizavi de aportul tau la dezvoltarea bunului mers al activitatii profesionale. Fii sincer, onest si asuma-ti vorbele si faptele!



Gemeni

Comunicarea cu ceilalti este deficitara, pentru ca te gandesti la cu totul altceva decat la ceea se petrece in jurul tau. Se pare ca esti preocupat de segmentul financiar comun cu partenerul de viata, rudele sau colaboratorii. Probabil ca aranjarea unei calatorii comune cu aceste persoane sau plata unor studii personale iti da peste cap toate planurile. Evita sa faci scenarii ireale si tine cont si de cele discutate cu ceilalti. A doua parte a zilei este favorabila activitatilor culturale.



Rac

Ziua iti aduce in atentie plata facturilor sau altor tipuri de datorii. Se pare ca urgent ar fi rezolvarea unor chestiuni financiare ce tin de locul de munca, fie ca trebuie sa rezolvi tu documente oficiale de plata, fie trebui sa achiti niscai daune. Rezolva-ti mai intai cheltuielile personale si apoi ocupa-te si de relatiile financiare cu altii. Exista tensiuni serioase vizavi de veniturile tale, dar si de cheltuielile comune cu cei dragi.



Leu

Relatiile cu ceilalti sunt tensionate, in special cele din segmentul partenerial. Din orice poate iesi un scandal cu efecte pe termen lung. Controleaza-ti reactiile si fii obiectiv! Colegii de munca pot avea dreptate. Deocamdata, pentru ca esti influentat de aparentele cotidiene respingi tot ce vine din partea altora. Spre seara iti vei gasi linistea, dar si sfaturi bune in mijlocul familiei. Asculta sfaturile si indemnurile celor dragi!



Fecioara

Este o zi incarcata cu multe treburi. Ajutor nu prea primesti din partea altora, asa incat concentreaza-te singur pe indatoririle tale. Bine este sa ai in vedere doar prioritatile, pentru ca energia vitala este fluctuanta si risti sa te epuizezi fara rost. Pe de alta parte, este posibil sa te supere niscai afectiuni ale sistemului digestiv și osos. O programare la un consult de specialitate este bine venita. Odihneste-te mai mult!



Balanta

Se pare ca esti sentimental astazi si dornic de a petrece mai mult timp cu persoana iubita sau copiii. Cei dragi s-ar putea sa raspunda cu totul altfel decat te astepti tu, la avansurile tale, de aceea fii pregatit pentru orice. Pe de alta parte fii ingaduitor cu acestia si ofera-le posibilitatea sa aleaga ei maniera de a-ti intoarce afectivitatea si mai ales momentul. Insa ai sanse sa-i antrenezi in activitati recreative si amuzante.



Scorpion

Ziua este importanta pentru activitatile casnice si pentru relatiile cu membrii familiei. Ai succes in treburi care presupun infrumusetarea spatiului de locuit, in dezbateri pe tema sfătuirii unui membru al familiei pentru a-si imbunatati sanatatea, infatisarea sau relatia cu altcineva. Iti este apreciat efortul implicarii in problemele celor dragi si felul in care trebăluiești de zor prin casa sau pentru casa. Spre seara aduna-ti familia la o masa festivă.



Sagetator

Multe gânduri năvălesc astazi în mintea ta, iar unele in mod repetat. Chiar si anumite fragmente din discutiile cu ceilalti se pot repeta frecvent pe parcursul intregii zile. Bine este sa recunosti si sa retii ce anume se repeta, atât gânduri, vorbe, cat si persoanele implicate in aceste discutii. Sunt momente excelente de a învăța câte ceva si din cea mai banală întâmplare. Spre seara te vei linisti si vei reusi sa descifrezi mesajele zilei.



Capricorn

Se intrezaresc cheltuieli atat pentru confortul tau personal, cat si pentru a rezolva diverse pentru casă și familie. Chiar daca bugetul disponibil este limitat deocamdata, ai incredere ca te vei descurca onorabil cu toate. Posibil să-ți crească veniturile din activitatea profesionala desfasurata la un loc de munca. In a doua parte a zilei sunt momente bune de a te răsfăța cu o iesire in oras alaturi de cineva drag si de incredere.



Varsator

Esti nostalgic si foarte usor poti intra in polemici cu oricine îți iese în cale. Stările tale de spirit fluctueaza si astfel ba esti prea vorbăreț, ba te retragi în carapace. Membrii familiei iti sunt alaturi, iar simpla lor prezenta iti poate aduce liniște, siguranță si chiar dorinta de a te implica, alaturi de ei, in activitati diverse. Cel mai bine ar fi să-ți consumi energia in treburi personale si acelea alese cu grija. Propune-ti directii noi de urmat in cariera profesionala, dar si in plan personal.



Pesti

Ar fi minunat daca ai reusi astazi sa te ocupi numai de treburi usoare si in mod discret. Ziua este favorabila meditatiei in locuri sfinte, dialogului interior si analizării vieții tale. Revelațiile vor veni in avalanșă, fapt pentru care este bine să le notezi într-un jurnal personal. Astfel vei gasi explicațiile pe care le tot cauți de ceva vreme, mai ales in privinta modului in care ființa ta interioară are nevoie sa se restructureze. Odihneste-te si adopta o dieta de sezon!