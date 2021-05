După aproape două decenii, România începe să-şi retragă militarii din Afganistan

După aproape două decenii România îşi retrage trupele din Afganistan. În 2002, 405 militari români au fost dislocaţi în prima acţiune de luptă a Armatei Române în afara frontierelor naţionale după cel de-al Doilea Război Mondial. 27 de militari de elită au căzut la datorie în această ţară.



România a dislocat, în iulie 2002, în Afganistan, primul batalion de infanterie format din 405 militari provenind din Batalionul 26 infanterie ”Neagoe Basarab”, sub comanda Forţei Internaţionale de Asistenţă pentru Securitate (ISAF). Aceasta a reprezentat prima acţiune de luptă a Armatei Române în afara frontierelor naţionale după cel de-al Doilea Război Mondial, transmite Mediafax.



În ianuarie 2015, NATO a lansat în Afganistan misiunea Resolute Support (RSM), care are drept scop instruirea, consilierea şi acordarea de asistenţă forţelor naţionale afgane de securitate şi apărare (ANDSF). RSM succede operaţiunii ISAF (Forţa Internaţională de Asistenţă pentru Securitate) şi, spre deosebire de aceasta, nu presupune angajarea aliaţilor în lupte contra insurgenţilor, fiind o misiune necombatantă. RSM dispune de aproximativ 10.000 de militari din 36 de state aliate şi partenere care operează sub coordonarea Cartierului General din Kabul/Bagram şi a 4 comandamente regionale la Mazar-i-Sharif, Herat, Kandahar şi Laghman.



La Summit-ul NATO de la Bruxelles (11-12 iulie 2018) s-au adoptat decizii privind: prelungirea RSM până când condiţiile din teatru ar impune modificări, extinderea susţinerii financiare a ANDSF până în 2024, respectiv întărirea parteneriatului politic şi a cooperării practice cu Afganistanul. În acelaşi timp, partea afgană s-a angajat să continue reformele, să combată corupţia, să organizeze alegeri credibile şi incluzive în 2018 (parlamentare) şi 2019 (prezidenţiale).



Pe data de 29 februarie 2020 au fost semnat acordul dintre SUA şi talibani pentru normalizarea situaţiei din Afganistan şi declaraţia comună de pace dintre SUA şi guvernul afgan, urmate de iniţierea negocierilor intra-afgane la 12 septembrie 2020.



Preşedinţia a anunţat în urma şedinţei CSAT, care a avut loc în această săptămână, că a fost analizată şi aprobată redislocarea în România a contingentului militar din Afganistan, la încheierea misiunii Resolute Support, conform unui calendar convenit cu partenerii din coaliţie.



Redislocarea va fi etapizată şi se va derula pe parcursul următoarelor luni. România va retrage forţele din Afganistan coordonat cu membrii de coaliţie NATO începând cu 1 mai 2021. Toţi cei 615 militari şi peste 80 de tone de materiale şi elemente de logistică vor fi extrase cu aeronave militare naţionale şi ale coaliţiei.



Mii de miliari români au participat la această misiune de-a lungul timpului, fapt care a sporit gradul lor de pregătire în condiţii de luptă şi a condus implicit la profesionalizarea în ansamblu a Armatei României.



Prestaţia militarilor români a fost întotdeauna foarte apreciată de partenerii şi aliaţii noştri. România face parte din coaliţia împotriva terorismului, iar militarii noştri care acţionează în teatrele de operaţii şi-au asumat mereu cu profesionalism şi curaj riscurile şi pericolele pe care le presupune lupta pe acest front.



„Afganistanul va rămâne însă un loc marcat de profundă îndurerare, 27 de militari de elită ai armatei române au căzut la datorie şi ei vor rămâne mereu în gândurile noastre”, a transmis Administraţia Prezidenţială.



Ministrul Apărării Naţionale le-a spus militarilor români din Afganstan, după anunţul preşedintelui Klaus Iohannis, că intrarea şi ieşirea dintr-un teatru de operaţii sunt cele mai dificile momente.



”Vă cer o cooperare şi o coordonare permanente pentru ca misiunile pe care le aveţi să fie îndeplinite în siguranţă, concomitent cu extracţia şi revenirea în ţară. Pentru noi, misiunea în Afganistan se va încheia atunci când veţi fi cu toţii în siguranţă, acasă”, a spus Ciucă.



România a fost constant printre principalii contribuitori la misiunea NATO din Afganistan.