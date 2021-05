Tradiții în ziua de Paști

În dimineața de Paști, potrivit tradiției, credincioșii se întorc de la biserică cu lumânarea aprinsă și bucate sfințite. Lumânarea se va păstra tot anul și se va aprinde în caz de boală și supărări. Oamenilor le este permis să mănânce bucatele (pasca/cozonacul, ouăle roșii, carnea de miel, sarea și vinul) abia după ce acestea se sfințesc. Alimentele aduse la biserică în noaptea Învierii sunt simbolul reînvierii și al belșugului. Sunt precizările profesoarei de folclor Ala Bodlev-Tabaranu, de la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, citată de IPN.



Ala Bodlev-Tabaranu a menționat că în tradiția strămoșească era primit ca, întorcându-se de la biserică, oamenii să păstreze focul aprins, aducând lumina în casă și gospodărie. Ajunși acasă, înainte de a se așeza la masă, creștinii se spală cu apă proaspătă în care se pun un ou roșu, unul alb și o monedă de argint „ca să fie curați, sănătoși, rumeni și bogați anul împrejur”. Așezându-se la masă, creștinii mănâncă din cele sfințite, nu înainte de a se saluta cu expresia „Hristos a Înviat!”, răspunsul fiind „Adevărat a Înviat!”. Este bine ca la masa de Paști să mâncăm mai întâi un ou, deoarece se crede că acesta aduce sănătate trupului pe parcursul anului. Apoi pește și pasăre, „pentru a fi sprinten precum peștele și ușor ca pasărea”.



Pentru sărbătorile de Paști, creștinii vopsesc ouă roșii. Oul este considerat drept simbol universal al nașterii, în cazul religiei creștine este atribuit mai frecvent simbolului renașterii, al nemuririi, făcând parte și din simbolurile reînvierii naturii și vegetației. „Obiceiul de a înroși ouă de Paști l-au practicat strămoșii noști din timpurile cele mai vechi. La început ouăle erau vopsite numai în culoarea roșie, dar cu timpul au început să fie utilizate și alte culori”, spune lectorul universitar.



Ala Bodlev-Tabaranu spune că, de la popor la popor, de la religie la religie, tradițiile legate de marea sărbătoare pascală ascund frumusețe în ele, iar superstițiile, izvorâte din credințele, temerile și convingerile oamenilor s-au perpetuat de-a lungul timpului. „Sunt enorm de multe superstiții și tradiții, dar ne oprim asupra celor din ziua Învierii. Se consideră că este bine să se păstreze peste an din pască și cozonac și să se mănânce pentru vindecarea bolilor. La Înviere este bine să ne îmbrăcăm cu o haină nouă, îmbrăcămintea nouă, la fel ca și apa, are un rol purificator. În ziua de Paști nu este bine să dormim, pentru că în restul anului vom fi somnoroși. Lumânarea de Paști se tine tot anul și se aprinde în momentele de cumpăna (boli, necazuri). În ziua de Paști nu se fierb și nu se roșesc ouă, ca e primejdie de boală. Cei care mănâncă miel, n-au voie să dea oasele la câini, ci trebuie să le îngroape sub un măr, pentru a fi până la Păștile următor frumoși și sănătoși ca mărul. Cojile de ouă se dau pe apă, ca să le dăm de știre și Blajinilor că sosește Paștele. Despre persoanele care ciocnesc ouă în ziua de Paști se spune că, atunci când se vor întâlni pe lumea cealaltă, se vor recunoaște”, a enumerat profesoara de folclor, a mai spus Ala Bodlev-Tabaranu, profesoară de folclor la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.