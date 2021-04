Ce spun astrele azi, 30 aprilie

Berbec

Spiritul intreprinzator, entuziasmul si ambitia, te conduc spre reusita, in demersuri ce tin de institutii publice sau acte oficiale. Fie faci multe drumuri, in vederea rezolvarii de probleme administrative, fie te zbati sa obtii un document, care-ti este necesar la locul de munca. De asemenea, s-ar putea sa apara necesitatea de a invata lucruri noi, pentru a face fata unor sarcini de serviciu.



Taur

Banii sunt subiectul principal al zilei de astazi. Te tot gandesti cum sa faci sa castigi niste bani in plus si ai multe idei in acest sens , insa nu stii cum sa le pui in aplicare in acest moment. Oricum, rezuma-te la a face planuri si a culege informatii, pentru ca inca nu este momentul sa actionezi. Mai ales ca pot sa apara si niste chletuieli neprevazute, care iti cam dau planurile peste cap. In relatia de cuplu, evita discutiile despre bani, care sunt generatoare de tensiuni.



Gemeni

O zi excelenta , in ce priveste relatiile cu prietenii, viata sociala, aspiratiile si proiectele. Astazi iti doresti sa fii inconjurat de cat mai multi oameni, sa schimbi idei, sa afli lucruri noi si sa te gandesti la viitor. Este o zi favorabila iesirii in lume, participarii la evenimente si intalnirilor. Totusi, fii atent ce si cat vorbesti, pentru ca exista riscul sa fii inteles gresit sau sa spui si ce nu trebuie, din prea mult entuziasm. De asemenea, acorda atentie si familiei, ca sa eviti eventualele tensiuni.



Rac

O zi favorabila carierei si demersurilor profesionale in general. Chiar daca in prima faza, poti primi vesti neplacute, legate de incorectitudinea unui document sau nemultumirile unui coleg sau colaborator, in cele din urma te mobilizezi si gasesti solutii inspirate, pentru a debloca derularea unui proiect. Inca simti ca faci pasi mici pentru ascensiune sau pentru cresterea unei afaceri, insa cu rabdare, vei vedea si roadele in curand.



Leu

Astazi esti jovial, optimist, increzator in fortele proprii. Ai un potential creativ fabulos si bine ar fi sa-l si pui la treaba, implicandu-te intr-un act de creatie, intr-un proiect artistic sau in organizarea unui eveniment de anvergura. Banii pot fi un subiect sensibil astazi, fie pentru ca te confrunti cu intarzieri, amanari si restrictii, fie pentru ca nu-ti ajung sa-ti satisfaci un moft. Ai rabdare si vei vedea, in zilele urmatoare, ca ingrijorarea ta a fost nejustificata.



Fecioara

Rezolvarea unei probleme familiale sau implicarea in activitati casnice iti consuma toata energia. Parca nu mai ai rabdare, mai ales ca lucrurile inainteaza foarte incet in directia dorita. Totusi, un sprijin venit de la partener sau de la o persoana apropiata, probabil de ordin financiar, iti usureaza putin munca si te face sa-ti recapeti entuziasmul. Oricum, evita stresul si suprasolicitarea, care-ti pot crea probleme de sanatate, mai ales digestive.



Balanta

Probabil ca astazi te vei ocupa de activitati care implica documente, corespondenta sau deplasari. Oricum, se pare ca ai de pus in ordine niste documente, de clarificat niste neintelegeri sau de corectat niste greseli, strecurate in acte oficiale. Partenerul de viata te poate spirjini in toate aceste activitati, implicandu-se direct, sau folosindu-se de relatiile si cunostintele pe care le are.



Scorpion

O zi buna, sub aspectul activitatilor profesionale si atmosferei de la locul de munca.Poti primi si niste vesti bune legate de bani. Insa se pare ca nu te poti bucura pe deplin de banii pe care urmeaza sa-i primesti, pentru ca nu vor sta prea mult la tine, fie datorita unor cheltuieli urgente, fie pentru ca ai de returnat un imprumut sau intentionezi sa ajuti un prieten, aflat in impas. Nu e cazul sa intri in panica, pentru ca maine va veni si solutia salvatoare.



Sagetator

Luna se afla in semnul tau zodiacal, conferindu-ti optimism, pofta de viata si generozitate. Chiar daca pe plan profesional intampini tot felul de piedici si ai senzatia ca stagnezi, reusesti sa-ti indrepti atentia catre bucuriile mici ale vietii si sa-ti pastrezi entuziasmul, indiferent de situatie. De fapt, planul profesional ar trebui lasat astazi pe planul secund, in favoarea preocuparilor artistice, activitatilor de divertisment sau relatiei de iubire.



Capricorn

Astazi preferi sa fii discret, rezervat, eventual sa lucrezi intr-un loc retras, pentru ca ai o usoara tendinta spre melancolie, sau pentru ca te simti obosit, dupa un weekend agitat. Introspectia si autoanaliza te pot ajuta sa schimbi niste principii de viata si convingeri care nu mai sunt de actualitate sau nu mai functioneaza pentru tine. Pe de alta parte, este si o zi a altruismului, in sensul ca esti dispus sa te lasi pe tine, pentru a ajuta pe cineva apropiat.



Varsator

O zi frumoasa in plan social. Astazi este de preferat sa te ocupi de activitati care necesita viziune, abordare holistica si imaginatie, in loc sa te ocupi de lucruri meticuloase care cer precizie si atentie la detalii. De asemenea, ar fi bine sa lasi pe maine, discutiile cu un prieten sau colaborator, mai ales daca acestea vizeaza o problema legata de bani. Altfel, pot aparea mici neintelegeri sau incurcaturi.



Pesti

Pentru tine, segmentul profesional este prioritar. Desi esti pe cale sa obtii un proiect nou, sau sa cresti profitul unei afaceri, ceva iti sta in cale. Este vorba despre niste tensiuni sau neintelegeri, existente in relatia cu un colaborator sau partener . Probabil ca astazi vei analiza mai atent aceste relatii si vei hotari in ce masura iti mai sunt utile . Nu este exclus sa renunti la o colaborare de acest tip sau sa impui niste conditii.