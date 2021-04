Ce spun astrele azi, 28 aprilie

Berbec

Nu te mira daca (cel putin al inceputul zilei) melancolia iti va fi camarad de drum. Evident, este recomandat sa eviti sentimentele de autoinvinovatire in cazul in care lucrurile nu merg asa cum iti doresti sau cum ti-ai propus. In cazul in care activezi intr-un domeniu in care competitivitatea este de nelipsit, aceasta este una dintre zilele in care poti castiga teren in fata adversarilor.



Taur

Desi este posibil sa primesti sume de bani la care nu te asteptai (ori chiar un dar), nu te grabi sa si achizitionezi ceva, decat daca este vorba despre o urgenta. Este momentul sa devii din ce in ce mai calculat, ceea ce nu este prea greu, pentru tine. Pe cat posibil, comunica cu ceilalti atunci cand simti ca gandurile iti intuneca mintea. Nu-ti "inghiti" emotiile...



Gemeni

Planurile de viitor pe care astazi le faci nu au sorti de izbanda. Si, mai bine ca este asa... deoarece, peste cateva zile, vei avea la dispozitie toate datele problemei pentru a pune lucrurile la punct in asa fel incat tu sa fii cel castigat. Alege-ti vorbele cu atentie si, in special in a doua parte a zilei, fii cu bagare de seama la ceea ce pretind ceilalti de la tine.



Rac

O zi in care poti invata foarte multe lucruri despre puterea emotiilor. Puterea emotiilor tale, mai exact. Ai sansa de a-ti descoperi motive ascunse care te influentau (mai ales in relatii), fiind capabil a le elimina. In alta ordine de idei, se poate ca multe dintre lucrurile pe care le faci la locul de munca sa aiba repercusiuni asupra relatiilor tale cu anturajul de acolo. Fii diplomat in exprimare.



Leu

Ai nevoie de moderatie in tot ceea ce faci, dar mai ales in ceea ce privest eemotiile pe care le ai si in special in prima parte a zilei. Nu are sens sa te zbati, trecand dintr-o extrema in alta, pentru a gasi solutii pentru niste probleme care maine nu vor mai exista. Este una dintre zilele in care este indicat sa te lasi la mana Domnului, cu siguranta El stie mai bine ce este de facut.

Fecioara

Este posibil ca gandurile negre sa nu-ti dea pace, astazi. Un motiv in plus pentru a te relaxa, ori de cate ori ai ocazia. Pe cat posibil evita sa reactionezi atunci cand esti provocat, deoarece, de acasta data, cuvintele tale sunt lame taioase pentru cei carora li se adreseaza. Foloseste toata aceasta energie intr-un mod constructiv: dedica-te muncii si scopurilor personale.



Balanta

Asteapta-te sa muncesti mai mult decat de obicei, astazi. Insa, cu cat esti mai organizat si mai dedicat muncii tale, cu atat mai usor iti va fi sa observi rezultate foarte bune. Ai puterea de a transofrma obstacolele pe care le intalnesti in reusite, insa, pentru a putea face acest lucru, ai nevoie de detasare. Fii constient atat de calitatile pe care le ai, cat si de defecte. Joaca-ti cartea cu inspiratie.



Scorpion

O zi in care tot ceea ce se intampla (important) are legatura fie cu persoana iubita, fie cu asociatii tai, fie cu senzatiile si emotiile tale, mai exact, cu descoperirea unei noi surse de putere. este indicat sa petreci aceasta zi fiind cat mai aproape de spiritualitate. Astazi ti se arata semne diverse, la fiecare pas, depinde de tine insa daca stii cum sa le interpretezi.



Sagetator

Imaginatia, desi cel mai bun aliat al tau, nu te va ajuta sa gasesti raspunsurile pe care le cauti, cel putin nu astazi. Ori de cate ori parasesti realitatea actuala, riscurile de a urma o cale gresita sunt destul de mari, fiind de preferat sa apelezi mai mult la ratiune decat la intuitie. Onoreaza-ti responsabilitatile, cel putin in prima parte a zilei.



Capricorn

Romatismul nu este cel mai bun subiect asupra caruia sa iti concentrezi atentia. Ar fi pacat sa cazi prada propriilor fantezii. In schimb, concentreaza-te pe ceea ce iti doresti a face, pe munca si pe atingerea obiectivelor tale. Insa, ceea ce ar fi bine sa faci este sa iti pastrezi atitudinea pozitiva si optimismul. Vei depasi incercarile cu mult mai multa usurinta.



Varsator

Asuma-ti riscurile necesare atingerii scopurilor tale. Este o zi in care resurse atunci cand te astepti mai putin, mai ales daca aceste teluri ale tale sunt nobile. In schimb, desi nu poti stii cine te ajuta si care este motivul acestor persoane, incearca sa fii mereu cu un pas inaintea evenimentelor. Poate ca este mai bine ca astazi sa nu te evidentiezi foarte mult.



Pesti

Desi esti obisnuit sa percepi viata pe cai subtile, inaccesibile multora dintre cei pe care ii cunosti, este posibil ca astazi (cel putin in prima parte a zilei) sa nu iti fie foarte clara directia in care este indicat sa te indrepti. Cu toate acestea, este o zi in care este bine sa accepti ceea ce intuitia iti comunica. Muzele inca nu te-au parasit...