Ciulucani, satul meşteriţelor şi al tradiţionalului festival „Dor ţesut în păretare”

Tradiţiile străvechi prind viaţă. Pentru al doilea an consecutiv, în satul Ciulucani, raionul Teleneşti, la începutul lunii iulie va fi organizată o sărbătoare a păretarelor. Chiar dacă nu mai sunt folosite pentru a decora pereţii, ţesăturile sunt păstrate cu sfinţenie în gospodăriile din localitate. Astfel, femeile vor avea posibilitatea să-şi scoată la poartă zestrea, iar vizitatorii să cumpere amintirile, munca şi dragostea acestora. Scopul festivalului „Dor ţesut în păretare” este de a evidenţia satul Ciulucani ca destinaţie cu semnificaţie istorico-culturală deosebită la nivel naţional, relatează Mesager.



Ideea de a organiza un festival în care gospodinele să aibă ocazia să-şi scoată la poartă bogăţiile moştenite de la părinţi şi bunici cu posibilitatea de a le comercializa, aparţine Olgăi Mardari, profesoară la şcoala raională de Arte Plastice „Nicolae Moisei”. Timp de 100 zile, meşteriţa şi-a propus să confecţioneze din păretarele donate de gospodinele din Ciulucani trăistuţe.



„Trăistuţa va fi cireşica de pe tort a festivalului şi eu cu drag o confecţionez ca să arătăm lumii că iată ce se poate de făcut în zilele acestea grele când stăm acasă, când ne plictisim uneori punem mâna pe ac, pe aţă şi la treabă”, povesteşte Olga Mardari.



, o locuitoare din satul Ciulucani, spune că păstrează chiar şi lucrările ţesute încă de bunica sa. Când era mai tânără, ţesea şi ea, acum însă nu mai poate. Toate amintirile şi dorul sunt aşezate frumos în Casa Mare şi festivalul va fi o ocazie bună de a le scoate la lumină, spune femeia.



„Bucăţica de ţol e de la mâca mea, păstrată. Atâta am păstrat de la dânsa, restul tot am fărmat şi tot am aruncat, dar acesta are peste 100 de ani. La mâca mea erau păretare în casă puse şi atâta am păstrat de la dânsa”, povesteşte Tamara Stan.



Traistele din Ciulucani diferă de cele confecţionate în alte localităţi şi sunt confecţionate în câte un exemplar.



„Să nu confundăm trăistuţa noastră cu alte trăistuţe din alte localităţi. Şi anume, are o tortiţă împletită, are doi ciucuri sau doi canafi şi ele toate simbolizează ceva. Iată am să iau de aici o trăistuţă şi am să vă povestesc. Ea în primul rând are aşa o îndoietură specială, ca să arătăm păretarul în amploarea lui frumoasă”, explică profesoara Olga Mardari.



Sărbătoarea este susţinută de autorităţile locale.



„În zilele de duminică împreună cu profesoara de arte plastice Olga Mardari, ne mai plimbăm prin sat aşa câte o oră-două, de la poartă la poartă şi rugăm doamnele să ne ofere în dar câte o bucată de pânză ţesută. Cineva ne oferă o jumătate de metru, altcineva un metru, chiar şi mai mult, aşa din toată inima. Adunăm mostre, 5-6, uneori 7 de la o casă, alteori cineva ne dă numai o bucată şi în felul acesta am reuşit să adunăm deja multe, multe modele”, povesteşte primarul satului Ciulucani, Larisa Corman.



Festivalul va avea loc de sărbătoarea creştină Naşterea lui Ioan Botezătorul, sau cum se mai spune în popor în ziua de Sânziene, sărbătorită pe stil vechi în data de 7 iulie.