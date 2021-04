Ce spun astrele azi, 26 aprilie

Berbec

Sunteti mult prea ocupati pentru a va permite sa pierdeti timpul. Ati cam amanat o multime de chestiuni, care au devenit, intre timp, urgente. E clar ca nu mai aveti scapare, mai ales ca toti trag de voi si va cer sa va respectati promisiunile. Anumite evenimente din viata personala va pot complica existenta, mai ales daca si voi veti mentine o atitudine intransigenta. In aceste conditii, multe dintre aceste situatii incomode pot deveni, cu timpul, tot mai complexe si mai greu de rezolvat. Se cere sa actionati cu obiectivitate si mult tact, pentru a detensiona contextele. Poate se impune sa petreceti mai mult timp cu familia, cu copiii, in special, pentru a afla mai multe despre ceea ce-i framanta si pentru a-i ajuta sa treaca mai usor peste momentele dificile.



Taur

Munca de astazi va va fi, in mod sigur, rasplatita din plin, chiar daca nu neaparat cu o rasplata de natura financiara. Astrele spun ca multi va vor aprecia eforturile, chiar daca nu vor lipsi nici contestatarii. Insa vocea lor va fi mult mai slaba si mai estompata. Nu intotdeauna castigurile vor fi de natura financiara, dar orice este in plus, este binevenit. Noutatile va atrag atentia astazi, insa trebuie sa calculati cu atentie daca fondurile de care dispuneti sunt suficiente pentru a va permite anumite cheltuieli in plus; incercati sa va gestionati mai bine bugetul, pentru a nu genera, fara sa va dati seama, o perioada de criza ulterior.



Gemeni

Este o zi in care trebuie sa fiti foarte corecti si concreti in toate afirmatiile pe care le veti face. Fiecare informatie pe care o furnizati se cere a fi riguros cercetata, pentru ca ea sa nu fie difuzata mai departe incorect. Multe ar putea depinde de asta si, mai ales daca sunteti in situatia de a urmari o promovare, trebuie sa faceti lucrurile ca la carte. De asemenea, trageti putin cu ochiul si la concurenta, poate va va mai veni vreo idee inspirata intre timp. Exista in viata voastra o serie de oameni pe care-i admirati si-i respectati foarte mult. Este posibil sa aveti ocazia sa intalniti unul dintre acestia in aceasta zi, ba chiar sa aveti discutii serioase in legatura cu proiecte comune de viitor. Cantariti bine orice vi se propune si dati-va timp pentru a cunoaste mai indeaproape aceasta persoana pe care o admirati. Uneori idolii au picioare de lemn si nu ati vrea sa suferiti o astfel de dezamagire amara.



Rac

Ziua de astazi va fi dominata de foarte multe emotii. S-ar putea sa aveti parte de o intalnire cu un vechi prieten, iar depanarea aminitirilor sa va confere o stare de nostalgie, de emotie puternica. Sau o anumita persoana din viata voastra va face un gest deosebit, la care nu v-ati fi asteptat, emotionand-va pana la lacrimi. Cert este ca, la finele zilei, veti fi epuizati de atat de puternica manifestare a emotiilor, incat va fi mare nevoie sa va descarcati cumva, pentru a va reechilibra din punct de vedere psihic. Abtineti-va sa iesiti in evidenta, indiferent in cel fel v-ati fi propus sa faceti asta. Nu este o zi deloc favorabila pentru a va expune prea mult. Nu va aruncati in discutii in contradictoriu, care prezinta risc mare de a degenera in dispute. Sunt persoane care incearca sa va aduca in centrul atentiei pentru a va pune intr-o lumina proasta.



Leu

Astazi aveti noroc de o companie placuta, dar si extrem de utila. Va vine in ajutor cineva, intr-o serie de probleme destul de acute, pe care le-ati tot amanat. Iata ca, de aceasta data, ati procedat corect asteptand, ajutorul primit fiind extrem de pretios. Nu va sfiiti sa va aratati aprecierea pentru sprijinul primit si sa va aratati disponibilitatea de a intoarce serviciul facut atunci cand va fi nevoie. Inca de dimineata, ziua se va dovedi a fi de bun augur. Este posibil sa primiti, inca de la primele ore, vesti care sa va insenineze, realmente, ziua. Pana sa procesati toate informatiile, altele noi vor aparea in peisaj, iar voi, firi perspicace si intreprinzatoare, va trebui sa va concentrati fortele pentru a scoate tot ce e mai bun din acestea. Profitati de buna dispozitie si reglati, daca exista, eventuale neintelegeri cu unii dintre apropiati, pentru ca, odata cu trecerea timpului, lucrurile sa nu se acutizeze.



Fecioara

In intalnirile zilei de astazi, tindeti sa va lasati manati numai de propriul fler, de propria intuitie, care, s-ar putea ca de aceasta data sa dea gres. Astrele spun ca astazi nu sunteti in cea mai buna forma, astfel incat sa va bazati foarte mult pe voi insiva. Asa ca, gasiti acea persoana de incredere care poate sa va stea alaturi in astfel de momente si bazati-va pe ajutorul ei. In viata personala vor aparea o serie de necunoascute, fie in legatura cu unele actiuni, fie in legatura cu unele persoane, care va vor crea o stare de disconfort si nesiguranta. Incercati sa contracarati aceste sentimente printr-o comunicare deschisa.



Balanta

In timp ce relatiile cu familia si apropiatii se vor desfasura in limite relativ normale, fara variatii prea mari de la aceste limite, in viata profesionala presiunile se anunta extrem de mari. Se pare ca multe depind de performantele voastre din aceasta zi, in unele cazuri, chiar jobul pe care-l desfasurati. Ca urmare, presiunea este tot mai mare, cu fiecare minut care se scurge, ceea ce face ca, pana spre seara, sa ajungeti cu o incarcatura emotionala absolut exploziva. Stresul la asemenea cote nu este deloc sanatos, delocbenefic; v-ati putea imbolnavi. Aveti grija sa va si descarcati, pentru ca altfel, va fi greu sa incepeti o noua zi in bune conditii.



Scorpion

Nu este bine sa va puneti “inima pe tava”, intr-un mod atat de deschis si fata de oricine. Este indicat sa aveti grija cui dezvaluiti anumite lucruri, pentru ca ele sa nu fie folosite impotriva voastra de vreo persoana fara prea multe scrupule. Iar astazi, aveti sanse mari sa intalniti si indivizi de acest gen, care abia asteapta sa va prinda pe picior gresit. Aveti grija pe unde mergeti, cum conduceti sau cum lucrati, daca este un mediu de lucru mai riscant, deoarece exista un oarecare risc de accident pentru aceasta zi. Si banii pot constitui o sursa de probleme acum. Ar putea sa apara mai multe persoane care sa-si dea cu parearea in legatura cu posibilitatile de cheltuire. Si, de cele mai multe ori, aceste pareri sunt divergente fata de ceea ce aveti dvs in minte in legatura cu acest subiect.



Sagetator

Astazi poate fi o zi minunata pentru voi, nativii acestei zodii. Vor mai aparea, ce-i drept, anumite evenimente asupra carora nu veti avea suficient control, insa inconvenientele create nu vor fi in masura sa va strice buna dispozitie. Emotiile sunt in echilibru, la fel si intentiile si aspiratiile. Folositi aceasta zi plina de armonie, pentru a va echilibra si psihicul si fizicul, in cazul in care ati avut zile mai stresante anterior. Petreceti cat mai mult timp in compania unor persoane care va pot incarca pozitiv si evitati negativistii, care pot sa aiba un impact negativ asupra evolutiei voastre psihice, pe parcursul acestei zile.



Capricorn

Astazi va simtiti putin nesiguri. Poate ar fi bine sa lasati pe cei din jur sa va ajute cu diversele sarcini de la birou sau de acasa, pentru a evita greselile care pot sa va afecteze increderea in sine. A accepta ajutor nu inseamna ca sunteti mai slabi, ci doar ca sunteti umani. Nimeni nu poate fi in forma maxima 24/7.Este nevoie de multa mobilitate si disponibilitate de actiune pentru a face fata provocarilor acestei zile. Daca se mai adauga si putin sarm si carisma, puteti gasi reteta perfecta pentru reusita. In familie, ar putea sa apara, insa de la primele ore ale diminetii, probleme care sa va suscite atentia destul de mult si sa impuna interventia voastra desptul de energica. Actiuni concrete si decizii concise pot sa duca la orezolvare rapida si fara prea multe batai de cap.



Varsator

Astazi aveti un sentiment de frustrare de care nu puteti scapa. Aveti impresia ca ceva va tine pe loc, nu va lasa sa inaintati. Rezervati-va timp sa va ganditi la ceea ce va deranjeaza si sa gasiti solutii pentru a indeparta din viata voastra acele obstacole care stau in cale succesului. Sunteti obisnuiti cu activitati care sa va solicite foarte mult si aveti capacitatea de a duce foarte mult. Exista, fara indoiala, limite ale suportabilitatii voastre. Mai ales in conditiile in care unii, obisnuiti ca intotdeauna sa le veniti in ajutor, intind coarda si profita de bunavointa si diponibilitatea voastra. In conditiile in care si voi veti avea destul de multe sarcini de indeplinit, este bine sa va concentrati energia pe ceea ce trebuie sa faceti si sa-i lasati pe ceilalti sa-si faca partea lor de treaba. Riscati sa va imbolnaviti daca veti exagera.



Pesti

Este important sa comunicati cat mai bine cu cei din jurul vostru, mai alescu apropiatii. Astazi, de acest lucru va depinde succesul actiunilor pe care le veti intreprinde, al proiectelor pe care le veti demara. Este bine, de asemenea, sa luati in considerare, cu foarte multa atentie, fiecare dintre ideile care se vehiculeaza in jurul vostru. Este intelept sa mizati pe aportul acestora pentru gasirea unor solutii cat mai potrivite problemelor de rezolvat. Comunicarea este importanta si in familie, mai ales in cazul in care unii membri par a fi pusi pe harta si nu prea fac eforturi pentru a se abtine de la exacerbari ale manifestarii sentimentelor negative.