Cît timp putem păstra ceaiul infuzat

În primul rînd, dacă ai făcut mai mult ceai decît poți bea, pastrează-l în frigider. Acest lucru va face sa dureze mai mult. Ceaiul preparat poate dura pînă la cinci zile daca îl țineti la frigider. Acesta trebuie păstrat într-un recipient etanș pentru a preveni absorbția mirosurilor sau aromelor altor alimente și băuturi din frigider.



De asemenea, previne formarea bacteriilor care ar putea altera ceaiul.



Insa atentie, daca ai indulcit ceaiul, iti recomandam sa-l consumi in cel mult 8 ore chiar daca-l pastrezi la frigider. De ce? Pentru ca zaharul din ceai va incepe lent sa provoace fermentarea dupa prima zi. Chiar daca nu ai daugat zahar, dar ai ales un ceai care contine fructe, acesta va avea aceeasi soarta.



Asadar, data viitoare cand prepari mai mult ceai, nu-l indulci si nu adauga fructe daca vrei sa-l pastrezi in frigider! Daca totusi vrei sa-l indulcesti (desi nu recomandam asta, pentru ca-i anihileaza proprietatile nutritive si antioxidante), fa-o dupa ce-l scoti din frigider!

Pastrarea ceaiului in congelator

Pentru unii, aceasta optiune este deja cunoscuta, dar pentru majoritatea dintre cei care nu stim acest lucru, aflam ca ceaiul se poate pastra în congelator pentru o perioada de pana la sase luni.



Cat de mult rezista nealterat ceaiul la temperatura camerei?

Daca ceaiul pastrat in frigider poate dura pana la cinci zile, cat dureaza ceaiul pastrat la temperatura camerei? Majoritatea oamenilor nu vor pastra ceaiul preparat la temperatura camerei, deoarece, are cel mai bun gust atunci cand este fierbinte. Dar, daca ai lasat accidental un ibric cu ceai proaspat preparat peste noapte, poate te intrebi daca mai este sigur sa-l bei sau daca temperatura i-a afectat aroma. Daca lasi vreodata ceaiul la temperatura camerei, asigura-te ca-l bei într-o perioada de pana la opt ore, altfel bacteriile incep sa-si faca de cap si sa altereze ceaiul. In afara de bacterii, atunci cand ceaiul este lasat la temperatura camerei timp de cateva ore, va începe sa-si piarda multe dintre beneficiile sale pentru sanatate.



Ca sa nu mai zicem ca va incepe sa-si schimbe pana si gustul. Ca sa facem un rezumat, ceaiul infuzat dureaza pana la 8 ore la temperatura camerei, pana la 5 zile in frigider si pana la 6 luni in congelator.





