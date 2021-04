Ce spun astrele azi, 25 aprilie

Berbec

Finalul acestei saptamani iti aduce mult spor in activitatile cotidiene. Insa, ar fi bine sa-ti dozezi eforturile pentru ca se vor accentua unele afectiuni vechi. Pe cat posibil, ingrijeste-te singur si evita consultatiile si analizele medicale. Ce ar fi daca iti rezervi momente numai pentru tine si apelezi la cei dragi sa te sprijine in treburile urgente din acest weekend? Procedand astfel vei fi placut surprins de câți si cum îți vor sări în ajutor.



Taur

Se pare ca weekend-ul acesta iti aduce veselie, idile si deschidere mentală spre un hobby drag sufletului tau. Totul este sa eviti excesele si sa pastrezi totusi o distanta sanatoasa fata de ceilalti. Posibil ca unii apropiati sa fie deranjati de euforia de care dai dovada in aceste zile. Minunat ar fi sa-i antrenezi si pe altii in jocurile, distractiile sau aventurile tale. Exista varianta inceperii unei povesti amoroase de lunga durata.



Gemeni

Excelente zile pentru a fi petrecute in sânul familiei. Iti sunt favorizate dialogurile cu membrii familiei, demararea actiunilor care vizeaza imbunatatirea spatiului in care locuiesti, achizitionarea si vanzarea bunurilor patrimoniale. Vor aparea si dispute aprinse. Mărul discordiei sunt banii implicati in acest segment. Atat rudele, cat si partenerul de viata vor accentua aspectele financiare necesare casei si familiei.



Rac

Weekend-ul este potrivit intalnirilor si dialogurilor cu persoanele din anturajul apropiat. De asemenea, activitatile intelectuale, asimilarea unor informatii deosebite, participarea la cursuri de scurta durata iti sunt bun augur. Profita de tot ce afli la finalul acestei saptamani, stai de vorba cu oameni erudiți sau citeste carti valoroase. Mentalul tau este dornic de cunoastere, dar si de schimburi de informatii de orice fel.



Leu

Sunt posibile castiguri importante dispre locul de munca. Cumva, discret, in umbra se pregatesc variante noi de castig dintr-o activitate profesionala oficiala. Decamdata, abia se intrezareste schimbarea majora in segmentul financiar si sigur simti, dar nu poti intelege clar ce se petrece. Pe de o parte, nelinistile sunt accentuate, insa pe de alta parte, intuiesti ca totul decurge bine si curand ti se vor revela modalitati noi de castig.



Fecioara

Sunt zile in care ar trebui sa te simti in forma. Chiar daca unele nemultumiri pot răbufni din cand in cand, pana la urma iti vei da seama singur ca numai tu esti artizanul tuturor lucrurilor care ti se intampla si numai tu le poti modifica in favoarea ta. Alcatuieste-ti programul cotidian pentru urmatoarele saptamani in care sa incluzi si o dieta noua de sezon, schimbarea infatisarii in mod discret sau mici escapade alaturi de cei dragi.



Balanta

Zilele acestui sfarsit de saptamana petrece-le in liniste, departe de forfota cotidiana. Tu cu tine aveti ce sa va spuneti, sa concluzionati si sa trasati noi directii de viitor, pentru toate segmentele vietii. In primul rand, ai nevoie de o reformulare a conceptiilor si atitudinii fata de munca si implicatiile ei. Sunt momente excelente de a pune in balanta eforturile depuse si plata obtinuta. Chiar daca nemultumirile sunt prezente, acum le poti dizolva usor si definitiv.



Scorpion

Foarte bune sunt intalnirile si dialogurile cu prietenii la finalul acestei saptamani. Profita de orice invitatie de a iesi in lume, de a primi musafiri sau macar de a sta de vorba, pe indelete, prin mijloacele moderne de comunicare. Informatii deosebite se vor vehicula in preajma ta, mai ales legate de segmentul socio-profesional. De asemenea, este posibil sa afli despre un curs, un program de instruire necesare promovarii tale.



Sagetator

Multa lume ta va inconjura in zilele acestui weekend, fie ca stai casa, fie ca te afli la serviciu. Iti vor fi ascultate vorbele, iti vor fi urmarite gesturile si tot ce tine de prestatia ta in fata altora. Ideile prezentate de tine vor fi dezbatute ulterior si poate unele contestate. Ar fi bine sa-ti temperezi entuziasmul si sa vorbesti strictul necesar. Pe de alta parte, din situatiile ivite in aceste zile vei avea multe de invatat, mai ales in relatiile socio-profesionale.



Capricorn

Profita de energia acestor zile si ocupa-te de studiu, asimilarea unor informatii deosebite, rafineaza-ti sufletul cu muzica buna sau activitati culturale. Este posibil sa participi la seminarii de weekend unde vei afla lucruri noi despre lume si viata. De asemenea, te poti gandi la abordarea unor cursuri pe termen lung sau care au legatura cu strainatatea. Calatoriile indepartate sunt o alta tema favorizata acum.



Varsator

Capitolul financiar este bine aspectat la finalul acestei saptamani. Este vorba in primul rand de banii si bunurile pe care le administrezi si folosesti impreuna cu altii. Pe de alta parte se contureaza modalitati noi de castig din colaborari. Deocamdata, fereste-te de speculatii si de planuri de investitii. Sunt momente bune pentru prospectiuni. Cheltuielile pot fi frecvente, in mod special pe facturi, taxe, servicii sau capricii ale celor dragi.



Pesti

Relatiile parteneriale vor lua o alta turnura in aceste zile de weekend. Este bine sa-ti stabilesti clar prioritatile, doleantele si cum doresti sa se desfășoare de acum incolo atat relatia cu partenerul de viata, cat si relatiile profesionale. Sunt momente deosebite, rare in care poti aranja lucrurile in favoarea ta si pe termen lung. Evita implicarea in treburile altora si ocupa-te numai de interesele tale. Altii doresc doar sa profite de pe urma ta.