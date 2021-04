Comisia de la Veneţia, ''extrem de îngrijorată'' de situaţia din Republica Moldova

Preşedintele Comisiei de la Veneţia, Gianni Buquicchio, s-a declarat vineri "extrem de îngrijorat" de actuala situaţie din Republica Moldova unde parlamentul a votat declaraţia socialiştilor privind uzurparea puterii de către Curtea Constituţională, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul instituţiei.



"Sunt extrem de alarmat de situaţia actuală din Republica Moldova", a afirmat Gianni Buquicchio.



"Fac apel la toate instituţiile statului să dea dovadă de reţinere, să se angajeze în dialog şi să dezamorseze această situaţie îngrijorătoare pentru a garanta funcţionarea Constituţiei Republicii Moldova, pe care o merită poporul moldovean, mai ales atunci când se confruntă cu actuala criză sanitară şi economică", a adăugat el.



Comisia de la Veneţia a subliniat în repetate rânduri, potrivit documentului, că "a ignora o decizie a Curţii Constituţionale înseamnă a ignora Constituţia şi puterea constituantă, care a atribuit Curţii Constituţionale competenţa de a asigura supremaţia Constituţiei. Parlamentul şi executivul trebuie să respecte rolul Curţii Constituţionale în calitate de +gardian al Constituţiei+, chiar dacă nu sunt mulţumiţi de o decizie sau consideră că Curtea a comis o greşeală".



Gianni Buquicchio a adăugat că în "Constituţia Republicii Moldova nu este prevăzut +votul de neîncredere pentru judecătorii Curţii Constituţionale", aşa cum s-a spus deja în legătură cu o anterioară tentativă nereuşită a Parlamentul Moldovei de a introduce posibilitatea revocării judecătorilor constituţionali pentru lipsă de încredere din partea Parlamentului. După cum am avut deja ocazia să spun în 2013, acest vot de neîncredere este în contradicţie flagrantă nu numai cu articolul 137 din Constituţia Republicii Moldova, ci şi cu standardele europene în domeniul justiţiei constituţionale".



Legislativul de la Chişinău a mai anulat o hotărâre a sa din 2019 prin care actualului preşedinte al Curţii Constituţionale, Domnica Manole, a fost votată judecător în cadrul acestui for suprem. Decizia de vineri nu are nicio bază în Constituţia Republicii Moldova, potrivit comunicatului.



"O decizie a Curţii Constituţionale care nu satisface puterile legislativă sau executivă nu constituie un abuz de putere sau o decizie arbitrară. Faptul de a vota în favoarea unei decizii nepopulare a Curţii nu constituie o încălcare a jurământului depus de judecătorii constituţionali. Acest jurământ nu a fost depus în beneficiul majorităţii politice a momentului. Este un jurământ de susţinere a Constituţiei, chiar dacă înseamnă dezamăgirea majorităţii respective", a scris Comisia.



În declaraţia sa de vineri, parlamentul de la Chişinău "a afirmat că +edificarea statului de drept este o prioritate absolută+. Dar parlamentul nu poate ignora faptul că independenţa sistemului judiciar este un principiu fundamental al oricărei ordini juridice guvernate de principiul statului de drept. Respectarea ordinii constituţionale nu poate fi invocată ca pretext pentru încălcarea Constituţiei", a adăugat comunicatul.



Parlamentul Republicii Moldova a declarat "existenţa unei situaţii de criză constituţională şi politică gravă. Repet că acţiunile neconstituţionale ale unei instituţii de stat împotriva alteia nu pot ajuta la rezolvarea niciunei crize. Cultura democratică şi maturitatea necesită reţinere instituţională, bună credinţă şi respect reciproc între instituţiile statului", a subliniat Gianni Buquicchio.



"Fac apel la Parlamentul Republicii Moldova să abroge declaraţia şi deciziile sale neconstituţionale şi să respecte deciziile trecute şi viitoare ale Curţii Constituţionale, chiar şi atunci când nu este de acord cu acestea", a mai scris preşedintele Comisiei de la Veneţia.