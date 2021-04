Socialiştii cer anularea bacalaureatului

Liderul socialiştilor îşi doreşte anularea examenului de bacalaureat iar o iniţiativă legislativă a şi fost înregistrată la Parliament. Se motivează că aproape 2500 de elevi din Republica Moldova au trimis o petiţie Ministerului Educaţie prin care cer anularea examenului. Elevii susţin că lecţiile on-line nu au fost eficiente. Iniţiativa socialiştilor este criticată de directorii instituţiilor de învăţământ şi de deputaţii din opoziţie.



Socialiştii şusţin că bacalaureatul trebuie anulat pentru că elevii nu au fost prezenţi la şcoală o perioadă îndelungată, dar şi pentru că ar exista risc de infectare în cazul organizării examenelor.



MARIA RADVAN, deputat PSRM: Noi înaităm iniţiativa de anulare a examenului de bacalaureat, aşa cum a fost şi anul trecut în 2020.

Iniţiativa a fost calificată de deputaţii PAS drept populistă şi cu multe consecinţe negative în timp.



IGOR GROSU, deputat PAS: Încă o monstră de populism şi o dovadă în plus că parlamentul astă trebuie închis cât mai repede şi dizolvat, pentru că el e pus pe rele. El dacă crede în pornirea lui populistă face un bine, el face un mare deserviciu unei generaţii, unei promoţii de copii care au muncit, au învăţat, şi-au făcut nişte planuri.



Directorii de şcoli se opun anulării examenelor de absolvire pentru că o astfel de decizie politică i-ar avantaja doar pe elevii cu rezultate slabe.



DANIELA VACARCIUC, director, Liceul Vasile Alecsandri, Chişinău: Vreau să anunţ inclusiv deputaţii şi fostul preşedinte, că şi anul trecut au suferit copiii buni, în primul rând nu au putut fi penalizaţi copiii care nu au frecventat orele, care nu se prezintă, care nu se pregătesc de ore. Să micşoraţi termenul de examen, daţi o oră, dar cum sunsţin examenele la şoferie, daţi la toţi documente de şoferi, daţi-mi teză de doctor la chimie că vreau să am şi aceasta.



ION GRECU, director adjunct, Liceul Moldo-Finladez, Chişinău: Desigur au fost elevi care s-au ţinut de carte şi au învăţat şi acum şi sunt elevi care cumva aşteaptă, în speranţa că poate vor fi anulate examenele, asta îi avanteajează pe ei, dar îi dezavanteajează pe elevii care au muncit foarte mult. Examenul de bacaulaureat totuşi ar trebuie să fie poate într-o altă formă, poate într-o formă mai simplificată.



Propunerea i-a mirat şi pe elevii. Ei sunt în toiul pregătirilor pentru examenul de bacalaureat şi ei cred că trebuie să-şi testeze cunoştinţele acumulate în anii de liceu.



ARDANEL VIŢEL, elev: Nu consider că este o scuză fraza că nu sunt pregătit, că nu am avut timp că cine vrea merge prin foc şi sabie dar reuşeşte. Care doreşte să păşească în viaţa reală matură, trebuie să păşească cu un examen să ştie la ce să se aştepte şi unde trebuie să înveţe.



GEORGETA PELIN, elev: Toţi privesc această situaţie cumva mai straniu, ar fi bine să avem şi noi titlu de absolvenţi cu acte, cu bacalaureat susţinut, cu bal de absolvire cum se cuvine.



Anul trecut, examenele de bacalaureat au fost anulate de Parlament la cererea Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. Diplomele au fost eliberate cu o notă finală calculată în baza unei medii a notelor din ultimii ani de liceu.