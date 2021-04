Cum te ajută uleiul esențial de lavandă să calmezi schimbările emoționale și depresia

Mai ales în perioada complicată pe care o traversăm acum, sănătatea noastră mentală a devenit cu atât mai prețioasă, un subiect delicat și sensibil. Neliniștea, confuzia, stresul psihic și emoțional și avalanșa de știri negative și-au pus amprenta asupra stării noastre de bine, astfel că tot mai multe persoane se confruntă cu schimbări emoționale sau sunt predispuse la depresie.



Și, deși aceste afecțiuni psihologice sunt în mod principal tratate cu ajutorul medicamentelor, nu ar trebui să minimizăm nici ajutorul naturii. Fără a avea efectele negative pe care le presupun unele pilule contra depresiei și anxietății (stare de somnolență, luare în greutate, insomnii, oboseală, confuzie, dezorientare, amețeală, dificultăți de concentrare, tulburări gastrointestinale), uleiurile esențiale funcționează precum un tratament adjuvant folosit din cele mai vechi timpuri.



Și, printre aceste daruri de la Mama natură, lavanda este poate cel mai binefăcător.

Cu proprietăți calmante, levănțica, așa cum este alintată de către cei care i-au primit cu brațele deschise efectele pozitive, te poate ajuta să îți liniștești mintea tulburată și chiar să alini simptomele depresiei. Află cum din rândurile de mai jos!



De ce lavanda?



Numai culoarea liniștitoare a lavandei este suficientă pentru a-ți mângâia sufletul și mintea, iar rezultatele sunt și mai promițătoare atunci când intervin compușii acestei plante. Făcând parte din familia Labiatae, cea mai cunoscută specie de lavandă, respectiv Lavandula angustifolia este originară din regiunile mediteraneene, dar o poți regăsi și în Peninsula arabică, în Rusia, în Africa sau în cele mai pitorești grădini europene.



Un argument în plus în sprijinul folosirii lavandei este legat de îndelungata sa utilizare. Spre deosebire de recentele inovații științifice care au la bază descoperiri revoluționare, dar care nu au trecut încă testul timpului și nu le putem măsura efectele pe termen lung, lavanda a fost prețuită din cele mai vechi perioade. Astfel, încă din Egipt făcea parte din ritualul de îmbălsămare, iar în Grecia și Roma antică era recunoscută pentru proprietățile sale antiseptice și de îmbunătățire a sănătății mentale.



Azi, lavanda este folosită fie ca ulei esențial, fie în ceaiuri sau tincturi, făcând parte din schema de tratament alternativ a anxietății, infecțiilor fungice, alergiilor, depresiei, insomniei, eczemelor, stării de greață sau durerilor menstruale. Atât de drag nouă, uleiul esențial de lavandă se remarcă mai ales grație proprietăților sale antiinflamatorii, antifungice, antidepresive, antiseptice, antibacteriene și antimicrobiene, antispasmodice, analgezice, hipotensive și sedative.



Uleiul esențial de lavandă poate calma depresie și tulburările emoţionale? Ce spun studiile



Deși mai sunt necesare studii, cercetările realizate până în prezent indică faptul că uleiul esențial de lavandă poate alina simptomele depresiei moderate sau chiar severe. Un aspect de reținut este acela că, fiind naturale, extractele de levănțică nu au efecte adverse.



Dar ce spun studiile? O cercetare care lua în calcul efectele aromaterapiei cu lavandă indica faptul că femeile ce tocmai născuseră prezentau o ameliorare a riscurilor de a dezvolta anxietate sau depresie postpartum după 4 săptămâni consecutive de utilizare.



Interesant este și faptul că oamenii de știință își explică eficiența uleiului esențial de lavandă în calmarea depresiei și a tulburărilor emoționale pe două căi. Pe de o parte, există efecte psihologice pozitive, dar și modificări fiziologice determinate de schimbările pe care le provoacă uleiurile volatile asupra sistemului limbic (acea parte a creierului care controlează emoțiile și procesează amintirile).



Și tinctura de lavandă a dat rezultate satisfăcătoare împotriva depresiei. Astfel, un studiu desfășurat în 2003 compara eficacitatea acestor extracte naturale cu cea a unui antidepresiv, ajungând la concluzia că tinctura de lavandă reprezintă un tratament adjuvant de succes în cazul depresiei ușoare spre moderate.



Uleiul esențial de lavandă s-a dovedit de asemenea util în calmarea simptomelor asociate anxietății, inclusiv a celei sociale, în calmarea sistemului nervos, în relaxare și în îmbunătățirea calității somnului.



Uleiul esențial de lavandă de la Esentia, aliatul stării tale de bine



Schimbările emoționale asociate acestei perioade sunt cât se poate de normale, dar nu înseamnă că tulburările pe care le experimentezi acum, fie ele sub formă de stres acut, anxietate sau depresie, vor marca tot restul vieții tale. Iar natura are grijă de tine, ca întotdeauna, punându-ți la dispoziție uleiul esențial de lavandă.



Specialiștii de la Esentia afirmă siguri pe ei că, dacă ar fi să ne alegem un singur ulei esențial, acela ar trebui să fie cel de lavandă. Considerat cel mai versatil, conferă o stare de bine și are efect asupra unei game extinse de afecțiuni.



Incolor sau cu o ușoară tentă gălbuie, uleiul esențial de lavandă Esentia are un miros floral, liniștitor. Principalele sale componente sunt linalolul și acetatul de linalil alături de geraniol și eucaliptol. Provenită din România, lavanda de acasă pe care ți-o oferă Esentia atenuează simptomele asociate cu stresul și cu depresia, îmbunătățește dispoziția și reduce anxietatea. Te ajută enorm dacă suferi de insomnii sau dacă ești mai mereu agitată și neliniştită.



De asemenea, acest neprețuit elixir din natură poate susține concentrarea, combate stările de oboseală și deține și proprietăți antibacteriene și antifungice. Nu uita nici de efectul său dezodorizant și folosește-l și local, dar în amestec cu un ulei de bază (ulei de măsline, ulei de cocos, ulei de avocado, etc). Astfel, la nivelul pielii, uleiul esențial poate reduce inflamația și pruritul, poate stimula cicatrizarea și vindecarea pielii, poate alina simptomele infecțiilor fungice sau bacteriene, dar și ale pustulelor, eczemelor și dermatitei.



Suspectezi că suferi de depresie sau de tulburări emoționale? Caută ajutor specializat, dar nu neglija nici puterea naturii. Emanând liniște, poftă de viață și bună dispoziție, uleiul esențial de lavandă ne duce cu gândul la câmpurile violacee, întinse și reconfortante, în care mintea ni se va putea odihni, sufletul ni se va bucura și trupul ni se va relaxa alintat de vânt și soare și înfiorat de iubire. Adu o porție de natură la tine acasă cu uleiurile esențiale de la Esentia, provenite din cele mai bune surse!