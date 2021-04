Echipajul de pe Ever Given – blocat. Egiptul a confiscat nava și cere circa 1 mlrd de dolari

Echipajul de pe corabia Ever Given se află blocat la bord, fără drept de a o părăsi. Nava este ținută în apropiere de canalul Suez, după ce autorităţile din Egipt au confiscat vasul, în așteptarea despăgubirilor de aproape 1 miliard de dolari impuse armatorului, scrie romaniatv.net.



Potrivit sursei, cei 26 de membri ai echipajului nu pot părăsi nava Ever Given, deoarece autoritățile egiptene au blocat-o în apropierea Canalului Suez, așteptarea uriașei sume cerute drept despăgubire. Asta în ciuda faptului că experții maritimi apreciază drept exagerate cererile financiare ale Egiptului.



Un reprezentant al sindicatului, care îi reprezintă pe cei 26 de membri ai echipajului, a spus pentru Business Insider că oamenii nu pot fi ținuți ca monedă de schimb pentru răscumpărare și că asta este o situație neobișnuită pentru marinarii ale căror nave sunt prinse în conflicte de natură legală.



Potrivit unui material publicat de The Guardian, există riscul ca marinarii să rămână blocaţi ani de zile pe navă. Publicaţia relatează în acest sens povestea lui Mohammad Aisha, singurul rezident al unei nave container aflate în zona Golfului Suez, la aproximativ 50 de mile marine de Ever Given. Dacă are nevoie să-și încarce telefonul, să ia apă potabilă sau să cumpere alimente, acesta trebuie să vâslească la țărm, unde poate sta cel mult două ore, deoarece este o zonă militară restricționată. Potrivit unui medic care l-a examinat, marinarul subnutrit a început să prezinte simptome similare cu prizonierii deținuți în condiții precare, el aflându-se de aproape doi ani pe nava care a fost subiectul unor diferende de ordin juridic.



Nava Ever Given, este sechestrată din 13 aprilie, deoarece compania japoneză de la care este așteptată uriașa sumă contestă cererea, nu există niciun indiciu imediat că echipajul va putea pleca în curând. „Aceștia sunt profesioniști care nu au nimic de-a face cu acest incident și nu ar trebui ținuți ca răscumpărare„, a declarat pentru The Guardian Abdulgani Serang, liderul Uniunii Naționale a Marinarilor din India.



El a adăugat că oamenii nu trebuie implicați în această problemă spinoasă a negocierilor și că trebuie lăsați să plece. Potrivit lui Serang, marinarii sunt în sănătoși, dar îngrijorați. Autoritatea Canalului Suez (SCA) a transmis în 15 aprilie că doi dintre cei 26 de membri ai echipajului navei au fost lăsați să plece „pentru motive personale urgente”. Serang a precizat că speră ca încă trei marinari să fie lăsați să plece deoarece contractele lor expiră în curând.



Egiptul cere cele 916 milioane de dolari pe motiv că blocarea Canalului Suez i-a afectat atât veniturile comerciale, cât și reputația. Compania de asigurări care reprezintă proprietarii Ever Given spune însă că Egiptul nu a oferit o justificare plauzibilă pentru această creanță „extraordinar de mare”. „Suntem, de asemenea, dezamăgiți de comentariile făcute de SCA că nava va fi reținută în Egipt până la plata compensației și că echipajul ei nu va putea părăsi nava în acest timp”, a adăugat compania.



De altfel, în cercul companiilor de asigurări maritime se consideră că această sumă cerută de Egipt este „umflată exagerat și revoltătoare”.