O navă de cercetări franceză, implicată în disputa maritimă dintre Grecia şi Turcia

O navă de cercetări franceză va reveni în ţară după ce a fost implicată într-o dispută maritimă dintre Grecia şi Turcia, transmit miercuri AFP şi dpa.



Nava oceanografică franceză L'Atalante efectua la finalul săptămânii trecute explorări hidrografice la sud-est de insula elenă Creta, cu aprobarea autorităţilor de la Atena.



Totuşi, o navă militară turcă i-a ordonat echipajului de pe L'Atalante să părăsească zona, ceea ce l-a determinat pe ambasadorul Greciei la Ankara să prezinte un protest, a anunţat miercuri Ministerul de Externe grec.



Autorităţile turce au susţinut că vasul francez efectua cercetări fără aprobare în zona economică exclusivă a Turciei. Conform Atenei, nava franceză se afla însă într-o ''zonă maritimă greacă''.



Potrivit platformei online Marine Traffic, nava L'Atalante se află acum în drum spre Franţa.



Ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu a indicat marţi seară, într-un interviu pentru HaberTurk, că ''nava de explorare franceză sub protecţia unei fregate greceşti încercase să atingă platoul nostru continental''.



El a precizat că ''nu există intenţii bune'' în această activitate. ''Dacă nava franceză ne-ar fi cerut permisiunea pentru cercetări ştiinţifice, am fi examinat solicitarea de o manieră pozitivă'', a adăugat demnitarul turc.



Grecia şi Turcia au traversat o criză importantă în vara anului trecut după trimiterea de către Ankara a unei nave de explorare în largul insulei elene Kastellorizo, în sud-estul Mării Egee, o zonă considerată bogată în hidrocarburi.



Franţa şi alte ţări europene au intervenit pentru a detensiona disputa dintre cele două ţări vecine.



Membră a Uniunii Europene, Grecia acuză frecvent Turcia că invocă aspecte de suveranitate în Mediterana Orientală pentru a face astfel presiuni asupra UE. Ankara solicită sporirea asistenţei financiare europene pentru a putea gestiona mai bine prezenţa a milioane de migranţi şi refugiaţi pe teritoriul turc.