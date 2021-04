8 moduri magice de a scăpa de durerile de cap

Durerea de cap nu este o boala in sine, ci mai degraba un simptom, care poate fi cauzat de mai multe lucruri. Acest lucru inseamna ca nu toate durerile de cap se manifesta la fel si, prin urmare, este nevoie de diferite remedii.



Printre cauzele pentru care simti ca-ti crapa capul se pot enumera deshidratarea, un nivel scazut de zahar in sange, un dinte cariat sau faptul ca ai mancat ceva rece foarte rapid. Pentru a scapa de durerea care te scoate din minti nu ai nevoie de fiecare data de pastile. Exista o multime de remedii naturale care te pot ajuta in acest caz.



1. Odihneste-te cîteva minute

Intinde-te pe canapea si pune-ti pe frunte un cub de geata invelit intr-o manusa.



2. Fa-ti un masaj

Maseaza-ti tamplele, fruntea si gatul cu un ulei de rozmarin sau menta.



3. Lamîia iti poate fi de folos

Pune-ti o coaja de lamîie pe tample si las-o acolo timp de cateva minute.



4. Ceapa fierbinte

Toaca o ceapa, incalzeste-o si pune aceasta compresa fierbinte in jurul gatului. Las-o pana in momentul in care s-a racit.



5. Mananca legume

Migrenele pot fi cauzate de lipsa magneziului din organism. In acest caz, legumele cu frunze verzi, nucile si fructele sunt surse excelente pentru rezolvarea acestei probleme.



6. Schimba-ti postura

O postura incorecta creeaza multa ensiune pe spate si umeri ceea ce poate avea ca efect o durere de cap.



7. Ceai fierbinte

Ceaiul facut de scoarta de salcie alba ajuta la eliberarea de acid acetilsalicilic folosit in multe dintre analgezice.



8. Cafeina

Cafeina creste eficacitatea analgezicelor cu pana la 40%.