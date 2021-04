În această săptămână se așteaptă vreme variabilă şi ploi în toată țara

În această săptămână vremea nu se va schimba semnificativ, fiind sub influența unui front atmosferic asociat unui ciclon sudic, cu cer noros şi ploi de scurtă durată în toată ţara, transmite MOLDPRES cu referire la Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).



Conform meteorologilor, prima parte a săptămânii curente va înregistra o tendință de încălzire a vremii, ajungând vineri, 23 aprilie, până la 20 de grade Celsius. Sfârșitul perioadei de referință va fi caracterizat de temperaturi diurne de maxim 12 grade.



Specialiştii SHS indică că nopțile devin mai calde, iar mercurul termometrelor nu va indica valori sub zero în intervalul nocturn al zilei. Astfel, în această săptămână, noaptea se așteaptă între 3 şi 9 grade cu plus, cu excepţia zonei de nord, unde sâmbătă şi duminică se prevede 1-2 grade cu plus.



De asemenea, în această săptămână, „fiind sub influența unui front atmosferic asociat unui ciclon sudic, cerul va fi de noros până la variabil, pe arii restrânse din toate regiunile ţării vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla preponderent din nord, slab până la moderat”, indică Serviciul Hidrometeorologic.



Săptămâna care a început este denumită Săptămâna Floriilor, pentru că duminică, 25 aprilie, creștinii ortodocşi sărbătoresc Intrarea Domnului în Ierusalim sau Floriile. Tradiţia spune că înainte de Florii se strâng ramuri înmugurite de salcie şi se duc la biserică, pentru a fi sfințite. Ramurile de salcie reprezintă renașterea anuală a vegetației, precum și ramurile cu care a fost întâmpinat Iisus, atunci când a intrat în Ierusalim. Se mai zice că aceasta este perioada în care pomii prind putere pentru a rodi, or, nu se poate de plantat pomi înainte de Florii.