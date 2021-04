Ce spun astrele azi, 19 aprilie

Berbec

Ziua s-ar putea sa fie putin mai stresanta decat v-ati fi asteptat. Nu disperati! Opriti-va, respirati adanc si ganditi-va bine la pasul urmator, pentru ca deciziile pe care le luati sa fie cele potrivite si sa nu inmulteasca motivele de stres. Intelepciunea si cumpatarea va pot ajuta mult mai mult decat nervozitatea si impulsivitatea; organizati-va bine timpul si prioritatile. Aveti ceva mai multa grija ce mancati zilele acestea, daca nu vreti sa va alegeti cu vreo indigestie. Mai reduceti mancarurile nesanatoase si optati mai mult pentru mancare gatita in casa, care va va prinde foarte bine, mai ales in perioadele foarte stresante.



Taur

La locul de munca, evitati a va plangeti incontinuu de tulburarile sentimentale pe care le experimentati; cu siguranta ca nu sunteti singururl care se confrunta cu astfel de probleme. Plictisiti lumea si va veti trezi exclusi din cercurile obisnuite, doar pentru acest motiv. In viata profesionala s-ar putea sa apara o serie de schimbari, unele chiar radicale. Cum nu prea sunteti adepti ai acestui tip de schimbari, veti experimenta o perioada plina de angoase, facand tot felul de scenarii referitoare la viitor. Nu trebuie sa va speriati, pentru ca beneficiati de sprijinul familiei, care va este alaturi si va sustine, indiferent de situatie.



Gemeni

Daca faceti parte dintre persoanele care se confrunta cu efectele obezitatii, incercati sa faceti ceva pentru a mai slabi putin. Sfatul avizat al unui specialist pentru un stil de viata sanatos, o dieta echilibrata, etc, sunt pasi importanti in aceasta directie. Auspiciile sunt favorabile si ar fi bine sa nu pierdeti momentul. Din punct de vedere intelectual, ar trebui sa va aratati mult mai flexibili, caci cu mintea opaca nu veti reusi sa vedeti cu claritate anumite solutii care sunt, de altfel, foarte facile si usor de gasit. Ati putea sa ratati momente destul de importante, cu un rol deloc de neglijat pentru evolutiile din viitorul apropiat.



Rac

La locul de munca se cere motivatie si interes, pentru a face fata cerintelor din aceste zile. Nepasarea si dezinteresul v-ar putea costa scump si nu va doriti sa apara probleme. Haosul ar putea pune, realmente, stapanire pe viata voastra, daca ii dati voie. Va va fi mai dificil sa luati decizii, mai ales daca este vorba de unele cu impact hotarator. Aceasta stare de lucruri se va relfecta in dispozitia voastra. Veti fi pusi pe cearta si s-ar putea sa-i agasati teribil pe cei din jur. Ba chiar se poate sa ajungeti la discutii destul de neplacute cu unele persoane de la birou sau chiar cu unuii dintre membrii familiei, situatie in care veti spune si vi se vor spune vorbe destul de incomode.



Leu

Menajati-va familia in aceasta perioada, pentru ca membrii acesteia sunt cele mai importante din viata voastra. Daca lucrurile se tensioneaza, incercati sa le tratati cu intelepciune si calm. Este posibil sa nu prea fiti pe aceeasi lungime de unda cu partenerul, mai ales la inceputul saptamanii, insa daca procedati cu tact, veti reusi sa depasiti aceste momente dificile. Odata ce relatiile personale se rezolva, va veti regasi si energiile creatoare, va veti putea concentra pe proiecte constructive, cu sanse reale de succes. Finalul zilei este o perioada foarte buna pentru exprimarea emotiilor, pentru intarirea legaturilor sentimentale.



Fecioara

Astrele va indeamna sa incetiniti putin ritmul si sa incercati sa ascultati de vocea interioara, care va va aduce in prim plan exact ceea ce trebuie facut. Nu fortati nimic, lasati lucrurile sa mearga de la sine, caci, in multe situatii, vor intra singure pe fagasul normal. S-ar putea sa stabiliti parteneriate foarte profitabile pentru viitor in perioada acestei zile. Din pacate, in ceea ce priveste relatiile personale, lucrurile se anunta a fi destul de incurcate astazi, in sensul ca nu veti fi deloc pe aceeasi lungime de unda cu cei dragi; sau ei nu vor fi. In orice caz, este posibil sa apara divergente, care trebuie tratate cu mult calm si diplomatie, pentru a fi stinse inca de la debut.



Balanta

S-ar putea sa va confruntati cu momente de plictiseala, de monotonie extrema, care va deranjeaza foarte mult. Tineti insa cont ca aveti in fata voastra o perioada foarte propice din punct de vedere al vietii profesionale si aveti sansa sa intalniti multe situatii provocatoare, care sa va scoata din aceasta rutina care va apasa. Asa incat aveti incredere, iar, la momentul potrivit, fiti pregatiti sa actionati asa cum se cere. Chiar daca veti intalni, inevitabil, si opozanti, in general se anunta o perioada in care aveti posibilitatea sa realizati multe lucruri in beneficiul vostru. Fiti foarte atenti la ce se spune, dar, mai ales, la ce nu se spune, pentru ca puteti obtine informatii pretioase, care va pot ajuta mult in intreprinderile in care veti fi implicati.



Scorpion

Daca veti actiona unilateral, exista un mare risc ca situatiile sa degenereze si sa apara tensiuni care sa aiba impact negativ asupra relationarii cu persoanele respective. Anumite limitari care v-au impiedicat pana acum in anumite intreprinderi, par sa dispara si sa faca loc unor contexte mai favorabile, care sa va permita sa faceti si mai mult decat ceea ce v-ati propus. Nu va vor lipsi ideile originale, pentru care trebuie sa gasiti, neaparat, modalitati de promovare; nimeni nu va sti despre voi, daca nu va veti face cunoscuti. Viata sentimentala, bunastarea, starea de sanatate si viata profesionala, toate vor fi favorizate astrologic catre o evolutie benefica.



Sagetator

Mai multa activitate fizica va poate imbunatati atat starea fizica, cat si pe cea psihica. Mersul la sala va poate largi cercul de prieteni si va poate aduce oportunitati de socializare neasteptate. Iar alergatul prin parc poate fi un prilej bun de a va clati ochii cu frumusetea naturii. Exista numeroase moduri de a arde calorii, asa ca nu ezitati sa recurgeti la cel care vi se potriveste cel mai bine. In plan profesional, eforturile vor trebui concentrate pe planificare, pe prioritizare, astfel incat sa va puteti ocupa de toate responsabilitatile care va revin. Angajati-va doar la cat puteti duce! Permiteti-va momente de relaxare, in care sa va puteti aduna si reorganiza fortele.



Capricorn

Este nevoie sa fiti mult mai atenti la modul in care va veti exprima fata de anumite persoane, pentru ca, daca veti adopta atitudini sau tonalitati de exprimare inadecvate, s-ar putea sa va para foarte rau mai tarziu. O relatie apropiata cu partenerul de cuplu va va oferi echilibru si posibilitatea de a vedea mult mai clar desfasurarile care se produc moment de moment. Este important sa va organizati cat mai bine bugetul de care dispuneti, pentru a evita eventuale probleme viitoare cauzate de partea financiara. Atentie si la semnalele trimise de apropiati. Unii dintre ei s-ar putea sa aiba nevoie imperativa de ajutorul vostru, dar ezita sa va deranjeze.



Varsator

Evitati sa luati decizii, in plan profesional, sub impulsul sentimentelor. Emotiile nu au ce cauta decat acolo unde e locul lor. In viata profesionala, mai ales, luciditatea trebuie sa primeze, pentru ca lucrurile sa mearga asa cum trebuie. In plan personal, pentru cei inca liberi, apar circumstante care pot conduce la o relatie stabila, care se poate transforma, in timp, intr-o casnicie. Pentru cei deja casatoriti, recomandabil este sa faca eforturi pentru a-si stimula partenerul, pentru a strica putin rutina zilnica si a aduce putina prospetime in relatie. Documentati-va inainte, tatonati terenul, pentru a nu da gres in demersul dumneavoastra.



Pesti

Fiti atenti la semnalele pe care le primiti, pentru ca s-ar putea sa descoperiti o serie de chestiuni interesante si de foarte mare ajutor in solutionarea anumitor probleme. Cautati acele persoane in care aveti incredere, care va pot ajuta mult sa treceti peste momente mai dificile. Nu le ignorati sfaturile, mai ales daca stiti ca sunt date cu cele mai bune intentii. Este posibil sa fie chiar solutii pentru unele din problemele cu care va confruntati. Aveti mare grija sa u duceti criticismul care va caracterizeaza pana la extrem; este foarte posibil ca unele dintre acuzele pe care le enuntati sa se intoarca impotriva voastra, la un moment dat.