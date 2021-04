De ce este bine să consumi sfeclă roșie

Cunoscută pentru beneficiile sale încă din antichitate, sfecla roșie are în compoziția sa multe substanțe nutritive precum vitamina A, vitaminele B1, B2, B6, vitamina C, sodiu, calciu, sulf, cupru, fier, iod, potasiu și antioxidanți.



Iată care sînt cele mai importante efecte pozitive pe care le are asupra sănătății:



1. Luptă împotriva anemiei

Sfecla conţine o gamă largă de vitamine, minerale şi substanţe active. Printre acestea conţine fier, dar şi acid folic – importante în producerea de globule roşii la nivelul măduvei osoase hematogene.



2. Protejează ficatul

Afecţiunile hepatice pot fi ameliorate prin consumul de sfeclă roşie. Astfel ficatul gras (steatoza hepatică), ficatul obosit, ficatul leneş sau chiar în stările infecţioase precum hepatite sfecla roşie ajută la îmbunătăţirea metabolismului celular şi prelungeşte viaţa hepatocitelor (celule hepatice).



3. Ţine inima sănătoasă

Potrivit unui studiu un pahar de 250 ml de suc din sfeclă roșie pe zi scade considerabil tensiunea arterială. Cu cît tensiunea este mai crescută, cu atît scăderea este mai mare. Dacă ar fi consumată pe scară largă, sfecla roșie ar putea reduce cu 10% decesele cauzate de bolile cardiovasculare.



4. Previne cancerul

Betacianina, cea care dă culoare roșie este un atioxidant puternic care are proprietăți de prevenire a cancerului. O cercetare a demonstrat că betacianina a încetinit cu 12,5% progresia tumorilor în cazul cancerului de prostată și a celui mamar.



5. Combate depresia

Cercetări recente au arătat că sfecla roşie are puterea de a controla starea de spirit, gratie betainei conţinute, despre care se ştie că relaxeaza mintea şi ameliorează depresia.



6. Crește rezistența la efort

Sucul de sfeclă roşie creşte rezistenţa fizică a organismului, ajutîndu-i pe oameni să-şi prelungească programul de exerciţii fizice cu 16%, potrivit unui studiu realizat în Marea Britanie.



7. Stimulează creierul

Un studiu din 2011 al Universității Wake Forest a scos în evidență faptul că sfecla roșie poate împiedica progresia demenței. Acest lucru este posibil datorită oxidului nitric care crește fluxul de sînge către creier. Nivelul crescut de acid folic pe care îl conțin (aproximativ 75% din doza zilnică recomandată) 2-3 sfecle mari joacă de asemenea un rol important în prevenirea bolii Alzheimer.