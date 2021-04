Ce spun astrele azi, 15 aprilie

Berbec

Multe lume roiește astazi in preajma ta. Pe de o parte, rudele si prietenii apropiati doresc sa te intalneasca, fie pentru a-ti cere ajutorul in chestiunile lor personale, fie pur si simplu pentru a tăifăsui cu tine banalitati. Astazi, pentru aceste persoane este importanta compania ta. Insa exista riscul sa preiei emotiile si problemele celor din jur. Fereste-te de a te implica in ceva care te depaseste. Spre seara ti-ar prinde o șuetă cu un prieten drag.



Taur

Sunt momente bune pentru a te ocupa pe indelete de dieta ta. Informeaza-te din diferite surse vizavi de alimentatia de sezon, dar si despre ce anume ti se potrivieste tie cel mai bine. In acest sens este posibil sa cheltuiesti sume considerabile de bani. Pe de alta parte s-ar putea sa primesti bani sau macar vesti bune despre salarizarea de la locul de munca. Chiar si cei dragi iti poti oferi astazi favoruri sau cadouri utile. Dupa-amiaza, relaxeaza-te la o plimbare in aer liber.



Gemeni

Rezerva-ti momente linistite si gandeste-te pe indelete cum ai dori sa fie viata ta de acum incolo. Ai sanse minunate de a alcatui planuri de viata noi, care se vor materializa incet, dar sigur. Relationezi mai greu cu ceilalti, pentru ca esti orientat mai mult spre fiinta ta. De aceea vorbeste strictul necesar si ia contact, pe cat posibil, numai cu acele persoane de care ai nevoie sau care stii tu bine ca te inteleg intuitiv. Spre seara, plimbarea pe malul unei ape te va binedispune.



Rac

Ai nevoie de odihna, departe de zgomotul cotidian. Dar, pentru ca se pot ivi contexte solicitante ar fi bine sa-ti planifici atent activitatile zilei. Alege-le pe acelea care presupun efort mental si fizic minim. Eventual, la nevoie cere sprijinul celor apropiati. Chiar ar fi minunat daca ai lasa totul deoparte si te-ai ocupa numai de tine. Stai de vorba cu sufletul tau, intreaba-te serios ce anume iti doresti sa se petreaca in viata ta si ai incredere ca asa va fi.



Leu

Multe aspecte interesante poti afla astazi de la prieteni, dar si de la persoanele care te sustin in demersurile tale socio-profesionale. Este bine sa asculti, sa retii cele auzite, dar sa vorbesti putin sau strictul necesar. Evita destăinurile si emiterea judecatilor la adresa altora. Posibil sa ti se propuna o implicare intr-un proiect profesional de anvergura. Deocamdata aduna informatii despre asta si lasa deciziile pentru zilele urmatoare.



Fecioara

Poti considera ca astazi esti pe o scena si toata lumea asteapta de la tine o prestație pe masura. Atat acasa, printre membrii familiei, cat si la serviciu ai de luat decizii importante, de prezentat diverse teme de larg interes ba chiar s-ar putea sa fii nevoit sa-i ajuti pe altii. Totusi ar fi bine sa-ti dozezi eforturile si sa-ti selectezi prioritatile, pentru ca exista riscul sa te implici in situatii care te depasesc. Dupa-amiaza, lasa grijile deoparte si bucura-te de compania celor dragi.



Balanta

Este o zi in care s-ar putea sa-ti schimbi multe conceptii despre lume si viata. Temele filozofice, marile probleme ale omenirii, dar si curentele religioase la moda sunt preocuparile tale mai mult sau mai putin afisate fata de ceilalti. Chiar s-ar putea sa intalnesti persoane interesate de aceleasi subiecte ca tine si astfel schimbul de idei va fi la cote mari. Totusi, fii prudent si mai intai cerceteaza parereile altora si abia apoi formuleaza-le pe ale tale.



Scorpion

Daca ai sa ai rabdare pentru a observa atent evenimentele si relatiile in care esti implicat ai obtine multe informatii ascunse de obicei. Asta te-ar ajuta sa gasesti solutii viabile si sa intelegi mersul real al acestora. Tendinta este de a te afunda in rezolvarea aspectelor materiale ale vietii cotidiene. Insă, in paralel, tine cont si de revelatiile avute pe masura ce se desfasoara evenimentele sau discutiile zilei.



Sagetator

Provocarile zile vin dinspre sectorul partenerial. Pe de o parte, va trebui sa te ocupi de relatia cu partenerul de viata care probabil necesita imbunatairi pe anumite zone ale vietii de cuplu. Insa pe de alta parte vor aparea solicitari importante si din partea colaboratorilor sau partenerilor de afaceri. Organizandu-ti bine activitatile zilei, cu accent pe prioritati te vei descurca foarte bine atat in plan personal, cat si in plan profesional.



Capricorn

Ziua iti aduce noutati in campul muncii. Ai multe de facut, insa si sporul iti este alaturi. Atat la serviciu, cat si acasa ai sustinatori, dar mai mult verbal, efortul fizic va trebui sa il depui tu. Selecteaza prioritatile si ocupa-te numai de acestea. Posibil sa intampini niscai neplaceri legate de sanatatea sistemului uro-genital. Ingrijeste-te mult si rezerva momente de odihna. Dupa-amiaza, partenerul de viata sau colaboratorii te pot surpinde in mod placut.



Varsator

Este o zi excelenta pentru a te ocupa de copii, de persoana iubita, dar si de hobby-urile tale. Chiar daca la orizont se ivesc nori in relatiile sentimentale, cu putin efort si bunavointa vei depasi totul cu bine. Sunt momente prielnice destainurilor fata de cei dragi. Insă, asculta si parerile sau doleanțele lor. Vei fi surprins cat de multa nevoie au de tine si cat de usor iti va fi sa-i ajuti. Spre seara aranjeaza o iesire la o teresa in aer liber.



Pesti

Este o zi minunata pentru a te ocupa de treburile casei si de relatiile cu membrii familiei. Esti tentat sa te afunzi in chestiunile profesionale de la serviciu, insa gandurile tale vor reveni numai acasa, la cei dragi. Opreste-te din iureșul cotidian si lasa-te ancorat de treburile gospodaresti si de dialogurile cu membrii familiei. Astfel vei pune la punct planuri domestice importante, dar iti vei imbunatati si relatiile familiale.