Persoanele sub 60 de ani din Germania vaccinate cu AstraZeneca vor primi la rapel un alt ser. Decizia vine după ce au fost raportate cazuri de tromboză. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a transmis că nu poate recomanda combinarea vaccinurilor. În acelaşi timp, compania Johnson & Johnson a amânat livrarea vaccinului anti-COVID în Europa, după ce oficialii americani au suspendat imunizarea cu acest preparat după apariţia unor cazuri de cheaguri de sânge în rândul persoanelor vaccinate, transmite Moldova 1.



Germanii cu vârsta sub 60 de ani care au primit o primă doză de vaccin de la AstraZeneca vor beneficia la rapel de serurile Pfizer/ BioNTech sau Moderna. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a transmis că nu poate recomanda combinarea vaccinurilor, din cauza insuficientelor date care să arate efectele acesteia.



Germania a decis, la fel ca multe alte ţări, să rezerve utilizarea vaccinului AstraZeneca pentru persoanele mai în vârstă, deoarece s-au observat cazuri extrem de rare de tromboze la oameni mai tineri. La nivel european, au fost raportate 222 de cazuri de tromboze atipice şi 18 decese din 34 de milioane de doze AstraZeneca administrate. Cele mai multe cazuri au apărut la femei cu vârste sub 60 de ani, la două săptămâni de la vaccinare.



În Spania însă vaccinarea cu AstraZeneca are loc pe bandă rulantă. În Madrid, cadrele medicale pensionate au fost chemate să ajute la imunizarea populaţiei. Cei care se pot imuniza acum cu AstraZeneca în Spania trebuie să aibă între 60 şi 69 de ani. Mulţi se vaccinează cu gândul că se vor putea întoarce la normalitate.



„Eu cred că virusul ucide, iar vaccinul ne protejează. Toată mass-media vorbeşte despre containdicaţii, dar să nu uităm că pot apărea efecte severe chiar şi atunci când luăm o aspirină".



Între timp, Comisia Europeană cere explicaţii companiei Johnson & Johnson, pentru amânarea livrării vaccinului său. Primele doze de vaccin din cele 55 de milioane promise au fost expediate statelor UE luni, dar compania americană a anunţat amânarea transporturilor următoare, după oprirea temporară a administrării vaccinului în SUA pentru a fi investigate şase cazuri de tromboză apărute după vaccinare la femei cu vârste cuprinse între 18 şi 48 de ani. Până acum, o persoană a decedat, iar alta se află în stare gravă.



India a aprobat de urgenţă vaccinul rusesc Sputnik V, în contextul în care numărul cazurilor de Coronavirus creşte alarmant de la o zi la alta. În ultimele 24 de ore a fost stabilit un nou record de 184.000 de persoane infectate cu COVID-19.