Ministrul sănătății din România a fost demis din funcție în urma unui incident de la spitalul „Victor Babeș”

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a fost demis de premierul român Florin Cîțu, în urma discuțiilor avute cu Dan Barna, liderul USR PLUS, miercuri dimineață. De altfel, acesta va ocupa funcția de ministru interimar al sănătății.



„Astăzi, 14 aprilie, i-am înaintat domnului Președinte Klaus Iohannis documentele de revocare din funcția de ministru al Sănătății a domnului Vlad Voiculescu. Interimatul funcției va fi asigurat de către domnul Dan Barna, până la numirea unui nou ministru la conducerea ministerului Sănătății. Totodată, am decis demiterea din funcția de secretar de stat la ministerul Sănătății a doamnei Andreea Moldovan, iar decizia va fi publicată în Monitorul Oficial în cursul zilei de astăzi”, a declarat premierul Florin Cîțu, potrivit Digi 24.



Demiterea lui Voiculescu are loc la două zile după incidentul tragic de la spitalul „Victor Babeș”, unde trei bolnavi de COVID au murit după o pană de oxigen la TIR-ul ATI din curtea spitalului, și la cinci zile după scandalul evacuării pacienților de la Spitalul de Ortopedie Foișor, transformat peste noapte în spital COVID.