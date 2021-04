Cum l-a ajutat Procuratura lui Stoianoglo pe Platon să preia controlul asupra a două imobile de milioane de euro din centrul Chișinăului

Controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, cunoscut ca „raiderul Nr. 1 din spațiul CSI”, a preluat controlul asupra a două imobile din Chișinău datorită unor ordonanțe ale procuraturii, urmate de decizii ale instanțelor de judecată. Chiar dacă recent cele două ordonanțe au fost anulate de procurorul general Alexandr Stoianoglo, ele deja și-au făcut efectul, iar Platon controlează de facto, inclusiv cu pază cele două clădiri, al căror preț depășește 100 de milioane de lei, potrivit unei investigații realizate de Deschide.md.



Sursa pornește de la decizia lui Stoianoglo, anunțată acum o săptămână, de anulare a 6 ordonanțe, emise anterior de PCCOCS, prin care două imobile din centrul Capitalei au fost recunoscute în calitate de corpuri delicte și sechestrate în beneficiul controversatului om de afaceri Veaceslav Platon. Mai exact, este vorba despre ”Casa Modei”, amplasată pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 182 și fosta clădire ASITO de pe bd. Bănulescu Bodoni 57/1.



În comunicatul procuraturii este precizat că decizia lui Stoianoglo „este întemeiată pe constatările, în ordine de control ierarhic superior, potrivit cărora, soluțiile procuraturii specializate au avut la bază interpretarea și aplicarea incorectă a normelor procesual penale și au intervenit neîntemeiat în dreptul fundamental de proprietate”.



Între timp, Deschide.MD a reușit să obțină ordonanțele anulate de procurorul general, documente pe care le publicăm pentru ca cititorii noștri să poată singuri concluziona de ce Alexandr Stoianoglo a luat această decizie.



Activitatea în acest caz începe în luna octombrie, mai exact pe 23 și 28 octombrie atunci când procurorul PCCOCS Nicolai Mihai emite două ordonanțe prin care constată că cele două clădiri de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 182 și Mitropolit Gavrilescu-Bodoni 57/1 sunt recunoscute în calitate de corpuri delicte. În același document, acuzatorul de stat cere „să fie încredințat spre păstrarea și folosința proprietarului acestor imobile” dar și „informarea persoanelor interesate și autoritățile competente despre decizia adoptată, răspunderea ce survine în cazul neexecutării acesteia precum și modul de contestare în caz de dezacord”. Chiar dacă aceste documente prevăd expres informarea părților implicate, reprezentanții companiei spun că până în luna martie 2021 nu au primit absolut nicio înștiințare despre respectivele ordonanțe.



Dintr-o decizie a judecătoriei Chișinău din 10 decembrie reiese că, exact la o lună distanță de la emiterea ordonanțelor procurorului PCCOCS, Veaceslav Platon se adresează în instanță. El a cerut înlocuirea unui punct din ordonanțele procurorului PCCOCS și anume ce ține de „păstrarea și folosința proprietarului acestor imobile” cu un alt text și anume ca Agenția Proprietăți Publice să introducă în registrul bunurilor imobile mențiunea - Platon Veaceslav are dreptul de posesiune și folosință până la adoptarea unei soluții.



În luna ianuarie are loc o nouă ședință de judecată unde iarăși participă doar avocatul lui Platon și procurorul PCCOCS. Aici acuzatorul de stat Nicolai Mihai a depus recurs, nefiind de acord cu solicitarea lui Platon. Cu toate acestea Curtea de Apel respinge recursul dat.



Potrivit unei alte ordonanțe datată cu 1 martie 2021, acuzatorul de stat Nicolai Mihai emite un nou document care se bazează pe o încheiere judecătorească din 15 decembrie în care judecătorul Elena Costiuc a declarat în parte nulitatea ordonanței din 28 octombrie, obligând procurorul să transmită bunurile cu pricina spre păstrarea și folosință fără drept de înstrăinare.



Avocatul lui Vladimir Russu susține că această decizie a fost luată arbitrar pentru că judecătorul de instrucție a dat aprecieri contractului de vânzare-cumpărare neștiind ce se conține în el.



„Straniu este faptul că un judecător de instrucție dă aprecieri unui contract pe care nu l-a văzut. Noi pe 15 decembrie nici nu știam despre aceste mutări juridice prin instanțe. Cum am mai spus, despre sechestru am aflat abia în martie, absolut întâmplător, când juriștii căutau în baza de date de la Cadastru anumite informații. Ca mai apoi, peste câteva zile să ne trezim că clientul meu este forțat să părăsească clădirea”, a declarat pentru Deschide.MD, Sergiu Istrati.



La numai o zi diferență - pe 16 decembrie, procurorul PCCOCS emite o nouă ordonanță unde dispune aplicarea sechestrului pe cele două imobile.



„Așa că pe 23 martie Vladimir Russu se trezește cu angajații BERCUT la ușă care îi cer să elibereze cele două clădiri. Nu e destul că Platon a preluat cele două clădiri cu forța dar a și alungat paza pe care o avea Vladimir Russu acolo. Mai mult, Platon nu s-a oprit aici, acesta a expediat din numele companiilor sale somații către companiile care închiriază spații comerciale în cele două clădiri „Casa Modei” și „ASITO” ca să achite chiria ori către firmele controversatului om de afaceri ori chiar direct către Veaceslav Platon”, mai scrie Deschide.md.



Chiar dacă procurorul general a anulat acele ordonanțe, Veaceslav Platon insistă că el are dreptul la cele două imobile și a cerut în instanță anularea ordonanței procurorului general. Asta în contextul în care chiar ieri, Curtea de Apel, a admis recursul companiilor SRL ”Continental Business Invest” și SRL ”SCM Development Mol” și a ridicat două sechestre de pe aceste imobile.



Cu toate acestea mâine urmează să aibă loc loc prima ședință de judecată unde magistratul Constantin Damaschin va examina cererea lui Platon. Reprezentanții companiilor administrate de Russu sunt siguri că dacă nu vor reuși să-și câștige dreptatea în instanțele din R. Moldova atunci CEDO le va da dreptate.