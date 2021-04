Ce spun astrele azi, 14 aprilie

Berbec

Daca tot cauti noi solutii pentru a face bani, esti si astazi inspirat. Nu trebuie decat sa ai incredere in ce stii tu sa faci cel mai bine si, bineinteles, sa treci la actiune. Restul, vine de la sine. Poate fi si o zi potrivita pentru a te antrena in domeniul in care stii ca excelezi, de aceea e bine sa faci repetitii, sa exersezi inainte de a-ti masura valoarea.



Taur

Luna in zodia ta iti aduce si astazi tonusul necesar pentru a face fata rutinei cotidiene. Iti doresti sa arati si sa te prezinti la cel mai inalt nivel, iar pana la orele serii esti sustinut de influxurile astrale. Totusi, e posibil sa primesti vesti nu tocmai fericite in ceea ce priveste deznodamantul unui proiect. Situatia este provocatoare, va trebui sa demonstrezi asadar ca esti capabil sa te adaptezi oricarei situatii.



Gemeni

Si astazi e bine sa te organizezi si sa te reorganizezi. E momentul sa aduni informatii din toate partile, sa le centralizezi si sa faci planuri pe care chiar e indicat sa le tii pentru tine. Daca le divulgi, risti ca altcineva sa-ti inhate ideile, mai ales ca s-ar putea gasi femei care sa te sicaneze.



Rac

La vremuri noi, oameni vechi. Ar trebui sa reiei astazi legatura cu prieteni vechi, poate colegi, care ti-au marcat anumite momente din trecutul tau. Este o zi frumoasa pentru socializare, pentru depanat amintiri si pentru a te pune la curent cu mersul lucrurilor. Ba pot sa apara chiar si perspective noi pentru viitor.



Leu

Se anunta o zi plina, in care abia ai timp sa respiri. Zi lumina, esti solicitat sa rezolvi probleme, sa dezlegi ceea ce au incurcat altii, sa iei pozitie, daca e nevoie, sa pui piciorul in prag. E bine sa cauti totusi alternative si sa asculti parerea celorlalti, opentru ca esti tentat acum sa o tii numai pe a ta!



Fecioara

Astazi ai sansa de a face legatura intre evenimente care pana acum ti s-au parut disparate. Poti capata o viziune de ansamblu, iar capacitatea ta de sinteza este acum la cote maxime. Poti sa intelegi care era de fapt adevarul acolo unde tu te-ai incapatanat sa crezi pana acum ceva ce, de fapt, era altfel.



Balanta

Ai astazi acces la o serie de lucruri ascunse, poti afla un secret, ti se poate revela ceva ce nici prin cap nu ti-ar fi trecut. Totul se intampla acum cu titlu de surpriza, de eveniment imprevizibil, dar care ar putea sa-ti lumineze ziua. O situatie nesperata se poate intoarce in favoarea ta, putand fi vorba inclusiv de atragerea unor fonduri.



Scorpion

Ai si astazi puterea de a pune punctul pe “i” in relatii. Totul este sa fii deschis la optiuni si sa nu pui problema unilateral. Daca te incapatanezi si te asezi impotriva cursului evenimentelor, nu vei avea decat de pierdut. Poti primi oameni noi in viata ta, care vin cu propuneri. Trateaza-i cu tact si diplomatie!



Sagetator

E bine sa profiti de ziua de azi pentru a rezolva sarcini de serviciu dificile. Ceea ce, in alte circumstante, ar fi putut parea imposibil devine astazi realizabil. Invata totusi sa mai spui si “nu”. Tu poti sa duci cat ti se pune in carca, dar nu uita ca ziua de lucru are opt ore. Fa-ti timp si pentru tine!



Capricorn

Astazi reusesti sa faci impresie. Chiar daca nu nu iti dai seama de asta, chiar daca nu primesti semnale, undeva, acolo unde trebuie, incolteste ceva in favoarea ta. Esti foarte inspirat si creativ, asa ca te poti afirma printr-un mod neconventional de a face lucrurile. Manifestarile de dragoste si de apreciere sunt de asteptat cel putin din partea partenerului de viata si a copiilor.



Varsator

Parca esti setat. Siguranta si confortul familiei reprezinta acum motorul oricaror initiative personale. Tu o tii una si buna, vrei sa le fie bine celor dragi, indiferent de sacrificii. Si chiar esti dispus acum sa te dai peste cap, pentru a diversifica resursele la care ai acces. Munca trage la tine, ramane de vazut daca si banii.



Pesti

Bate fierul cat e cald! Astazi, e bine sa prinzi situatiile din zbor, sa nu ratezi momentul sa nu lasi nimic pe maine. Aminteste-ti ca cel mai bun moment sa bati palma, sa tragi spuza pe turta ta este acum. Nu amana nimic, pentru ca ocazia scapata printre degete nu se mai intoarce! Fii totusi rezonabil si nu negocia de pe o pozitie de superioritaate, pentru ca s-ar putea sa te trezesti ca ai concurenta.