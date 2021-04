Moscova atenţionează SUA să stea departe de Rusia şi de Crimeea

Moscova a avertizat marţi Statele Unite ale Americii ''să stea, pentru binele lor, departe'' de Rusia şi Crimeea, atenţionând că riscul de incidente este foarte ridicat, informează agenţia de presă Interfax care îl citează pe ministrul adjunct al afacerilor externe rus Serghei Riabkov, transmite Reuters.



Două nave de război americane urmează să sosească în Marea Neagră mai târziu în această săptămână, pe fondul escaladării conflictului din estul Ucrainei. Riabkov a calificat această desfăşurare de nave drept "o provocare" menită să pună la încercare nervii ruşilor.



"Navele militare americane nu au în mod clar ce căuta în apropierea ţărmurilor noastre, aceasta este o acţiune evident provocatoare. Provocatoare în sensul direct al cuvântului: ei ne testează forţa, jucându-se cu nervii noştri. Nu vor avea succes", a declarat Riabkov. "Atenţionăm SUA că ar fi mai bine să stea departe de Crimeea şi de coasta noastră de la Marea Neagră. Aceasta ar fi spre binele lor", a transmis oficialul rus.



Desfăşurarea de nave are loc în condiţiile în care mai multe ţări occidentale au tras un semnal de alarmă cu privire la o comasare importantă de forţe ruseşti la frontiera cu estul Ucrainei şi în Crimeea. Rusia susţine că îşi desfăşoară forţele după cum consideră de cuviinţă.



Flota Rusă de la Marea Neagră îşi are baza în Crimeea. De asemenea, în peninsulă există importante sisteme de rachete şi de radare. La începutul lui 2018, în Crimeea au intrat în funcţiune noi staţii radar de tipul 55J6M "Nebo-M", pentru a controla spaţiul aerian din întreaga zonă a Mării Negre.



Riabkov a mai spus că Moscova îşi apără şi va continua să îşi apere cetăţenii din regiunea Donbas din estul Ucrainei, aflată sub controlul separatiştilor susţinuţi de Rusia, potrivit RIA Novosti.



La sfârşitul săptămânii trecute, un alt oficial rus, Dmitri Kozak, adjunctul şefului administraţiei prezidenţiale ruse şi negociatorul-şef al Rusiei pentru conflictul din estul Ucrainei, a declarat că Federaţia Rusă ar putea fi obligată, în anumite circumstanţe, să-şi apere cetăţenii din estul Ucrainei şi că aceste ostilităţi militare majore ar putea marca începutul sfârşitului pentru Ucraina ca ţară.



Zone din regiunile Lugansk şi Doneţk de-a lungul frontierei ruse se află sub controlul rebelilor separatişti proruşi din 2014, anul declanşării conflictului din Donbas. De atunci, războiul s-a soldat cu peste 13.000 de morţi. De la începutul acestui an, au fost raportate 50 de decese în pofida regimului de încetare a focului.