Aproape 500 de oameni au devenit miliardari în timpul pandemiei

În timp ce milioane de oameni din toată lumea și-au pierdut joburile din cauza pandemiei, aproape 500 de persoane au beneficiat de pe urma crizei și au ajuns la statutul de miliardar.



La 11 martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății a declarat pandemia de coronavirus, iar o săptămână mai târziu, pe 18 martie 2020, Forbes a realizat o listă a miliardarilor, înregistrând 2.095 de persoane.



După un an, această listă a ajuns să numere 2.755 de miliardari, 493 fiind complet noi în clasamentele Forbes.



Publicația menționează că numărul de 493 noi miliardari într-un an bate masiv recordul anterior de 290 înregistrat în 2015.



Valoarea netă medie a noilor veniți în clubul milirdarilor este de 2 miliarde de dolari și au o vârstă medie de 54 de ani, comparativ cu 63, vârsta medie a listei generale, cu 2.755 de miliardari.



84% dintre noii îmbogățiți și-au fondat singuri companiile, și nu au moștenit averile, așa cum se întâmplă cu 72% din miliardarii din lista generală.



China a venit pe noua listă cu 205 de persoane, iar SUA ocupă locul al doilea, cu 98 de noi miliardari. 36 de țări au cel puțin un nou miliardar anul acesta, cu Germania pe locul trei, cu 26 și Canada și India pe poziția a patra, fiecare cu câte 19.



Cel mai tânăr nou miliardar este Kevin David Lehmann, din Germania. La doar 18 ani, are o avere de 3,3 miliarde de dolari, fiind moștenitorul principalului lanț de farmacii din Germania.