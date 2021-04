R. Moldova ar putea procura 400 mii doze de vaccin anti-COVID din China

Comitetului de coordonare a imunizării împotriva COVID-19 urmează să inițieze procedura de achiziție a 400.000 doze de vaccin CoronaVac, produs de compania Sinovac din China. Anunțul a fost făcut astăzi de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, comunică MOLDPRES.



Potrivit surse citate, astăzi, a avut loc ședința Comitetului de coordonare a imunizării împotriva COVID-19, în cadrul căreia a fost examinată oferta producătorului de vaccin împotriva COVID-19, SINOVAC BIOTECH LIMITED din China, singurul producător de vaccin care a răspuns solicitărilor adresate de către Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), producătorilor de vaccin.



Astfel, în urma analizei ofertei, membrii Comitetului au decis contractarea directă a 400.000 doze de vaccin CoronaVac, produs de SINOVAC, după stabilirea tuturor condițiilor de contractare.



Vaccinul CoronaVac este aprobat în 17 țări, inclusiv în Ucraina. Vaccinul se administrează intramuscular, în două doze, la un interval de 28 de zile. Acesta se păstrează la temperatura de 2-8 grade Celsius.



Până la ora actuală, CAPCS a lansat două proceduri de achiziție: negociere fără publicare prealabilă a anunțului de participare și licitație deschisă, în cadrul cărora nu a fost depusă nicio ofertă. Invitații au fost transmise producătorilor de vaccin împotriva COVID-19: Pfizer Inc, Moderna Inc, Johnson & Johnson Inc, AstraZeneca PLC, Sinopharm Group Co. Ltd, Russian Direct Investment Fund, Serum Institute of India, AstraZeneca/SK Bioscience Co.Ltd, Sinovac Biotech Ltd. și CanSino Biologics Inc.



De asemenea, autoritățile au anunțat că continuă negocierile directe, exclusiv cu producătorii de vaccin împotriva COVID-19, pentru asigurarea țării cu doze de vaccin în contextul implementării Planului național de imunizare împotriva COVID-19.