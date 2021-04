Natalia Gordienko a lansat varianta în limba rusă a piesei „Sugar”, cu care va participa la Eurovision

Reprezentanta Moldovei la Eurovision 2021, Natalia Gordienko, a lansat astăzi și varianta în limba rusă a piesei „Sugar”, cu care va participa la concursul din acest an.



Despre aceasta a anunțat chiar ea într-un mesaj pe una din rețelele de socializare.



„După mai multe cereri din partea publicului, am făcut-o! Astăzi este mult așteptata premieră a versiunii în rusă a piesei Sugar, scrisă de Mikhail Gutseriev, iar versurile de către Dmitros Kontoupolos și Filip Kirkorov”, a scris interpreta.







Amintim că, la ediția din acest an, Natalia Gordienko va participa în cea de a doua semifinală, sub numărul 7.