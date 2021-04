De la un ac şi aţă, la o afacere de suflet

Ştie să păstreze vii tradiţiile lăsate de străbuni. Deşi este la o vârstă fragedă, Ileana Ciobanu a însuşit cu dexteritate de la bunici tehnica brodatului manual, iar de mai bine de cinci ani hainele prind viaţă cu ajutorul aţei şi acului. Tânăra spune că nu se opreşte aici şi are planuri măreţe pentru viitor, informează Mesager.



De când era mică, Ileana urmărea cu interes cum femeile din familia sa mânuiau cu dibăcie aţa şi acul şi a decis să continue frumoasa tradiţie de a broda manual. Totul a pornit dintr-o pasiune, care ulterior s-a transformat într-o afacere de suflet. „Cred că am moştenit de la bunica, de la mama şi de la sora mea care, la fel, au brodat şi brodează şi acum. Bunica este sursa de inspiraţie care probabil mi-a dăruit dragostea pentru broderie.”



Tânăra, de doar 25 de ani, spune că se inspiră din natură, de la oamenii din jurul său, din folclor, dar şi din poveşti, astfel încât orice bucată de pânză să capete o conotaţie deosebită. Printre lucrările sale se numără articolele vestimentare care deja nu mai sunt folosite, însă care datorită broderiei capătă un aspect inedit. „Din experienţa personală, pentru că eu am adunat multe haine şi am decis cumva să mă despart de ele într-un mod frumos şi am ales anume modul acesta. Cred că este o metodă foarte bună de a te despărţi de lucruri, în cazul meu sau pur şi simplu de a-ţi înfrumuseţa unele haine pe care deja nu mai vreai să le porţi” a menţionat meşterul popular Ileana Ciobanu.



O lucrare la care ţine mult este un trenci decorat cu broderii, la care a depus foarte mult suflet. Ileana spune că acest meşteşugărit nu va dispărea atâta timp cât apar noi generaţii care îndrăgesc arta frumosului şi o transmit mai departe.