VIDEO//A fost lansată o nouă carte scrisă de Spiridon Vangheli A fost lansată o nouă carte scrisă de Spiridon Vangheli

Lansarea noii cărţi a marelui scriitor Spiridon Vangheli „Radu, bunica şi câinele Bumbu” a fost unul dintre evenimentele organizate online de Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”. O adevărată şezătoare literară, la care micii cititori au lecturat secvenţe din noua carte şi au fost primii care au aflat despre altă importantă apariţie editorială, monografia „Destăinuiri din Ţara lui Guguţă: Copilul care a cucerit lumea”, informează Mesager.







„Radu, bunica şi câinele Bumbu” aşteaptă de un an ieşirea în lume, fiind cartea-surpriză ce urma să fie oferită gratis tuturor copiilor la Salonul Internaţional de carte din aprilie 2020. Din cauza pandemiei, evenimentul nu a avut loc.”



„Cu speranţa că totuşi în toamnă vom organiza acest salon, am zis că e bine să afle mai multă lume despre această carte şi am făcut o lectură publică, de fapt, a povestirii care a dat titlul acestei cărti „Radu, bunica şi câinele Bumbu”, o carte în care-l regăsim chiar pe fiul maestrului Vangheli, Radu”, a specificat Eugenia Bejan, directoarea Bibliotecii „Ion Creangă”.



La lectura publică online au participat cititori de toate vârstele, iar cei care au dat glas personajelor lui Spiridon Vangheli au fost copiii.



Copiii citeau cu entuziasm această adevărată aventură.



„Se vede că aţi citit cu mare atenţie cartea. Vă felicit şi pentru felul în care aţi citit expresiv, aţi reuşit să redaţi dialogurile”, a remarcat Eugenia Bejan.



„Este foarte important ca dragostea şi încrederea să stea mereu alături. Prin aceste poveşti adevarate ne cucereşte scrierea lui Spiridon Vangheli”, afirmă scriitoarea Claudia Partole.



În contextul evenimentului a fost prezentată o nouă carte „Destăinuiri din Ţara lui Gugută, copilul care a cucerit lumea”.



„Este o carte-monografie în care Constantin Bostan din zona Neamţului, România, anunţa o dublă ipostază a lui Guguta: o dată Guguţă alias Spiridon Vangheli şi apoi Guguţă personajul literar, tipul uman care într-adevăr a cucerit mii de cititori de pe întreg mapamondul”, explică profesorul de limba română Adrian Ghicov.



Noua apariţie este cea mai completă monografie despre Spiridon Vangheli, cunoscutul scriitor în spaţiul literaturii universale pentru copii.