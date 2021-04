VIDEO//Mai multe lăcaşe sfinte, verificate de poliţişti

Au venit în biserici nu pentru a se ruga, ci pentru a verifica dacă regulile antiepidemice sunt respectate. În acest weekend, oamenii legii au efectuat vizite inopinate la mai multe lăcaşe de cult de diferite confesiuni. Preoţii spun că deşi au fost asigurate măsuri stricte de protecţie, este nevoie de o conlucrare mai eficientă cu oamenii legii, astfel încât oamenii să fie responsabilizaţi. Imaginile video au fost postate de echipa Front Line, în cadrul unui proiect finanţat de Uniunea Europeană, relatează Mesager.







Feţele bisericeşti spun că, deşi au luat mai multe măsuri pentru prevenirea COVID-19, este necesară prezenţa oamenilor legii în timpul slujbelor pentru a asigura respectarea restricţiilor.



„Noi am fi de acord dacă ar fi un lucrător mai ales aici, la Catedrala Mitropolitană, un lucrător în uniformă ar fi mai uşor”, spune secretarul Mitropoliei Moldovei, Vadim Cheibaş.



„Avem linguriţele noastre de o singură folosinţă. Şi păhăruţele pentru agheasmă sunt de o singură folosinţă, de hârtie, ecologice”, spune parohul Bisericii „Sfânta Teodora de la Sihla”, Ioan Ciuntu.



„Noi multe rituri nu le facem acum. De obicei, înainte de pandemie fiecare persoană punea mâna în apa sfântă şi făcea cruce. Acum nu facem aşa ceva”, spune Andrei Munteanu, preot la Biserica romano-catolică.



„Este înregistrarea prealabilă sau rezervarea locului, se umple cele 70 de locuri cum avem noi în sală, după care se închide rezervarea”, spune Igor Covali, diacon în cadrul Bisericii Filadelfia.



Poliţiştii susţin că în urma controalelor inopinate au constatat deschidere din partea slujitorilor bisericii.



„Nu contează cultul care îl urmezi şi în cine crezi, contează să respecţi măsurile împotriva epidemiei de virus. Virusul nu are alegere în cine crezi tu, în Dumnezeu, în Iehova sau în alt cult. Până la urmă, virusul îi loveşte pe toţi”, spune Daniel Mazepa, reprezentantul Direcţiei prevenire din cadrul Inspectoratului Naţional de Securitate Publică (INSP).



„Noi am văzut astăzi că sunt locaţii unde se respectă. Ne-am convins că acolo unde nu se respectă este o tendinţă sănătoasă, adică este deschidere. Noi am văzut că poliţia trebuie să conlucreze cu biserica”, spune Oleg Rusu, reprezentant al Direcţiei prevenire din cadrul INSP.



Conform deciziilor luate de autorităţile din sănătate, enoriaşii trebuie să poarte obligatoriu masca de protecţie în biserici şi să respecte distanţa fizică de doi metri, iar la intrare trebuie să fie instalat un dozator cu dezinfectant.