Ce spun astrele azi, 8 aprilie

Berbec

Nu prea va sta mintea la problemele pe care le aveti de rezolvat, ci mai degraba, va ganditi cum sa faceti s-o stergeti undeva unde sa va puteti relaxa. Poate ca ar trebui, totusi, sa faceti un efort si sa va rezolvati intai treburile importante, macar cele care nu mai sufera amanare, pentru ca, dupa ce veti reveni de pe « insula relaxarii », s-ar putea sa va treziti cu o groaza de treburi pe cap si veti avea mari probleme in a a duce lucrurile la normal. Cu siguranta, mai ales daca nu va veti indeplini obligatiile asumate, problemele nu vor intarzia sa apara. In plan domestic, ziua de astazi va solicita, in mod expres, implicarea in sensul solutionarii datoriilor care va revin, in acest domeniu al vietii voastre.



Taur

Lucrurile par sa fie intr-o stare de normalitate in viata personala, ba poate chiar si mai bine. E o mare usurare pentru voi acest lucru, pentru ca nu mai aveti grija rezolvarii unor probleme si in acest domeniu. Veti fi prinsi cu destule provocari in viata profesionala, va trebui sa faceti fata unor chestiuni care va vor solicita intreaga forta de reactie. Bazati-va pe sprijinul familiei, care va va fi aproape si care va va ajuta sa va descurcati pe tot parcursul zilei. Binenteles ca, dupa cate dati persoanelor apropiate voua, este si drept sa puteti primi inapoi atunci cand este nevoie. Nu uitati sa va aratati, in continuare, aprecierea fata de cei cei va sunt mereu alaturi!



Gemeni

Numeroase dificultati pot face din ziua de astazi o zi total indezirabila. Inca de la primele ore a le diminetii, vor aparea probleme, in contradictie cu dorinta voastra de a avea o zi cat mai linistita, cu chestiuni cat mai usor de solutionat. Totusi, daca va veti mobiliza, exista premise pentru a gasi solutii reusite pentru multe dintre ele. Atata timp cat pastrati controlul asupra a ceea ce se intampla in viata voastra, lucrurile vor evolua intr-o directie pozitiva. Sa nu va sperie aventura! Poate ca este exact ceea ce lipseste din viata voastra la acest moment, asa ca fiti curajosi si nu respingeti noul. Iesirea din ruitina poate fi un lucru foarte benefic pentru voi.



Rac

Aceasta zi va fi foarte proprice pentru a va revizui pozitia financiara, pentru a face calcule sau a le corecta pe cele nu prea reusite, pentru a va gandi ceva mai mult la ceea ce aveti de facut din acest punct de vedere. O recapitulare a veniturilor si cheltuielilor va poate oferi o imagine realista si obiectiva a ceea ce castigati si, mai ales, asupra modului in care gestionati aceste castiguri. Daca observati ca balanta inclina prea mult spre zero sau, si mai rau, a trecut pe minus, atunci este cazul sa va ingrijorati si, nu doar atat. Este momentul sa luati masuri pentru a va regla din acest punct de vedere, daca nu vreti sa ajungeti, cat de curand, in impas financiar.



Leu

Va fi o zi romantica pentru voi, iar acest fapt va incurajeaza sa traiti din plin aceste momente. Va vedeti depasind mai usor obstacolele si limitarile, iar asta este un pas important spre chiar a rezolva totul mai usor. Ba chiar, in euforia momentului, ati putea alege sa va eschivati, sa evitati sa va confruntati cu diverse consecinte ale actiunilor pe care ar trebui sa le efectuati si nu va fi din frica, ci din spirit de conservare, ceea ce poate fi, in anumite momente, o decizie buna. Este foarte important sa va implicati in relatia sentimentala, astfel incat partenerul sa nu se simta ignorat; si voua va place sa fiti bagati in seama, sa va bucurati de atentie si poate, de mult mai mult, dupa cum va este norocul, deci......



Fecioara

Poate ar trebui sa studiati ceva mai bine momentele in care sa fiti fermi si, mai ales, directi; nu intotdeauna este potrivita o anumita atitudine. Uneori este bine s-o mai luati pe ocolite si sa luati seama si la interlocutor, la sentimentele acestuia; trebuie sa va adaptati mereu imprejurarilor. Chiar daca aveti dreptate in ceea ce sustineti, putina diplomatie poate face minuni, atat pentru voi, cat si pentru cei cu care interactionati. Acest sfat este cu atat mai important, atunci cand vine vorba despre familie, despre apropiati. Este posibil ca situatia sa impuna o anume duritate, dar a « taia in carne vie » nu este deloc o solutie.



Balanta

Astazi, pentru voi, « interesul poarta fesul »; veti fi foarte concentrati pe facilitarea lucrurilor pentru a va atinge scopurile. Este bine sa fiti concentrati pe ceea ce trebuie sa rezolvati, sa nu va consumati energiile in mod inutil, batand campii. Definiti-va cat mai bine obiectivele, stabiliti-va clar tintele, chiar daca unele lucruri ar putea fi oarecum ascunse. Acceptati ajutor, daca vi se ofera cu buna credinta; mandria nu este intotdeauna un bun sfatuitor. Imaginatia va va sustine in demersurile voastre, iar un plus de creativitate este intotdeauna binevenit. Puteti sa va ganditi cum sa actionati pentru a va pregati terenul in scopul ascensiunii in cariera, este o zi potrivita pentru acest lucru.



Scorpion

Este o zi perfecta pentru distractie, fie ca e vorba de petreceri, de festivitati, fie ca e vorba de celebrarea unor evenimente importante. Este, de asemenea, o zi favorabila pentru declaratii de dragoste sau pentru intarirea juramintelor intre voi si parteneri sau, de ce nu, pentru o intalnire fierbinte. Toate aceste oportunitati sunt de foarte bun augur, pentru ca va scot din monotonia unor zile obisnuite, va ajuta sa va revigorati, sa va reimprospatati psihic, emotional si sa va reincarcati bateriile. Pe de alta parte, starea voastra de spirit, cunoscand o imbunatatire vizibila, va sprijina in depistarea cu mai mare usurinta a solutiilor la problemele profesionale; mai multa incredere in propriile forte nu poate fi decat un lucru benefic.



Sagetator

Ziua va incepe destul de promitator, cu intalniri productive, cu proiecte care se preconizeaza a fi de succes, cu discutii care pot oferi informatii extrem de valoroase, ce ar putea fi folosite cu succes pentru atingerea unor obiective importante. Sunteti in situatia de a alege, intre bine si mai bine, intre mai bine si excelent. Totusi, acesta poate fi si un factor de stres, insa fiti siguri ca, bazandu-va pe propria intuitie, veti reusi sa luati deciziile corecte. Spre seara este foarte bine sa va gasiti relaxarea in preajma prietenilor sau a familiei, sa schimbati pareri si impresii, sa va puneti in evidenta experienta dobandita peste zi.



Capricorn

Daca veti ajunge sa fiti intr-o situatie dificila, puteti sa va bazati pe prieteni si apropiati ca va vor fi aproape, ca va vor sprijini atunci cand va fi nevoie. Acest lucru ar trebui sa fie imbucurator pentru voi si un factor de diminuare a stresului. Oricum, evolutiile de astazi va vor impune flexibilitate si adaptabilitate, care nu sunt chiar punctele voastre forte. Va trebui, totusi, sa faceti un efort, daca vreti ca rezultatele actiunilor pe care le veti initia astazi sa fie cele pe care le preconizati. Nu ar fi rau sa va reafirmati interesul pentru un domeniu in care ati fost implicat in trecut, dar pe care, din lipsa de timp, l-ati neglijat in ultima vreme.



Varsator

O doza crescuta de sarm, afisat astazi la momente oportune, va va ajuta sa cuceriti persoanele cu care veti intra in contact, fie ca e vorba despre cercurile sociale, fie ca este vorba despre cercurile profesionale. Stiti sa comunicati, va remarcati usor in mediile sociale in care va desfasurati, asa incat ar fi pacat sa nu uzati la maximum atat de calitatile acestea cat si de imprejurarile favorabile pe care vi le ofera contextul astral. Familia va ocupa mult din timpul zilei, fie prin ganduri, fie prin actiuni concrete. Atata timp cat membrii familiei va simt aproape, totul va fi in regula, iar climatul familial relaxat va fi elementul care va va oferi oportunitatea de a va reface fortele.



Pesti

Drumul catre succes nu va fi foarte facil astazi, din pacate, desi v-ati dori foarte mult ca evenimentele sa va permita si unele realizari mari usoare. Tintele pe care vi le-ati propus pareau, initial, usor de atins, insa, pe masura trecerii timpului, veti observa ca lucrurile stau putin diferit fata de cum le-ati vizionat. Si in jurul vostru, imprejurarile par sa se schimbe, parca nimic nu mai este asa cum stiati, iar senzatia ca va aflati pe nisipuri miscatoare va va acompania toata ziua. Nu este o senzatie deloc placuta, iar starea voastra psihica va fi, in mod clar, alterata. Ar fi un moment propice sa va refugiati langa apropiati, sa va petreceti mai mult timp cu ei, pentru a va regasi echilibrul pierdut.