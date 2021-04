Ce spun astrele azi, 7 aprilie

Berbec

Luna in Varsator, in zona relatiilor sociale, iti aduce astazi bunadispozitie, receptivitate, armonie in relatia cu anturajul apropiat. Este o zi bogata in conversatii, vesti, invitatii. Afli informatii utile, cunosti oameni noi, e posibil sa primesti o propunere interesanta sau sa petreci momente agreabile cu prieteni.



Taur

Luna in Varsator activeaza zona autoritatii si puterii. Aspectele sunt frumoase, ceea ce inseamna ca astazi poti sa-ti exerciti influenta cu usurinta, in zona carierei. Daca esti in vacanta, probabil ca ideile tale vor fi ascultate si insusite de catre persoanele din anturaj sau din familie.



Gemeni

Astazi poti gasi o solutie pe care o astepti demult la o problema administrativa sau juridica. De asemenea, daca intentionezi sa-ti planifici o vacanta, astazi poti gasi o oferta foarte avantajoasa. In orice caz, toate demersurile care tin de calatorii, relatii si acte oficiale, contracte sau studii, sunt avantajate. De asemenea, poti primi vesti bune din strainatate.



Rac

Pentru tine, Luna in Varsator inseamna noroc in ce priveste castigurile materiale si financiare. E posibil ca astazi sa te simti rasfatatul celor din jur, datorita favorurilor care ti se fac, darurilor pe care le primesti, usurintei cu care obtii ceea ce-ti doresti. Pe de alta parte, astazi gasesti raspunsuri la o serie de intrebari legate de un parteneriat sau o afacere.



Leu

Iata o zi pe placul tau. Luna plasata in Varsator, in zona imaginii proiectate in afara si a relatiilor sociale, creeaza un context favorabil cooperarii armonioase, obtinerii admiratiei, recunoasterii, confirmarilor de care ai nevoie. Astazi toata lumea pare sa vrea un sfat de la tine, o parere, o informatie, iar acest lucru te face sa te simti important.



Fecioara

Nu sta, ca iti sta norocul. Asta pare sa-ti spuna Luna in Varsator, care activeaza zona muncii si a activitatilor cotidiene. Asadar, gata cu lancezeala, sunt multe treburi care te asteapta si multe activitati, eventual profesionale, care trebuie finalizate. Partea buna este ca ai spor, esti eficient si creativ, asa ca vei gasi solutii ingenioase si vei finaliza totul cu bine.

Balanta

O zi in care creativitatea, inspiratia si farmecul personal conlucreaza pentru a ajunge la inimile oamenilor din preajma si a obtine admiratia acestora. Astazi ti-e foarte usor sa te exprimi asa cum simti, sa cooperezi cu cei din jur, chiar sa obtii de la acestia niste raspunsuri favorabile sau sa smulgi niste promisiuni. Pentru cei care se expun public, poate fi o zi a succesului.



Scorpion

Astazi vor fi mai incantati Scorpionii care sunt liber profesionisiti, pentru ca simt nevoia sa stea acasa sau sa se implice in activitati familiale si casnice. Este o zi excelenta pentru a-ti pune casa in ordine, pentru a te intalni cu rude, a primi vizite sau, pur si simplu, pentru a-ti acorda timp pentru tine si sufletul tau.



Sagetator

Luna in Varsator, in zona comunicarii, iti stimuleaza curiozitatea, astfel ca astazi esti in cautare de senzational, de informatii noi sau explorare de locuri neconventionale. Conversatiile sunt fascinante, mai ales daca au loc in cercuri noi. Deplasarile si intalnirile sunt de bun augur, mai ales daca ti de o potentiala colaborare.



Capricorn

Luna in Varsator, in zona imaginii de sine si resurselor materiale proprii, anunta oportunitati frumoase, care se pot materializa in castiguri frumoase mai tarziu. Asadar, astazi fii atent la ideile care-ti vin, mai ales daca vizeaza valorificarea unui talent sau a unor abilitati. Nu ezita sa te pui in lumina.



Varsator

Luna se afla astazi in zodia ta, iar aspectele pe care le formeaza cu celelalte planete sunt frumoase, semn ca esti in elementul tau. Asadar, o zi dinamica, plina de experiente frumoase, cunostinte noi, intalniri favorabile si conversatii fructuoase. Nu este exclus ca o persoana din anturaj sa te coopteze intr-un nou proiect.



Pesti

In cazul tau, Luna in Varsator inseamna discretie, introspectie, liniste, repliere. Este o zi pe care ar fi bine sa o folosesti pentru odihna, relaxare, meditatie. Cercetarile ezoterice, demersurile spirituale, preocuparile care tin de propria fiinta sunt de bun augur si pot genera/atrage experiente minunate in urmatoarea perioada.