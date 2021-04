Specialiştii au atenționat asupra riscurilor înghețurilor care se așteaptă pe teritoriul țării

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) a atenționat asupra riscurilor și măsurilor de prevenire a înghețurilor. Avertizarea vine în contextul informațiilor prezentate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat privind prognozele pentru perioada următoare și probabilitatea înregistrării înghețurilor la sol, transmite MOLDPRES.



Potrivit specialiștilor din agricultură, coborârea temperaturii stratului de aer de la suprafața solului sub 0°C, în perioada caldă a anului (perioada de vegetație a culturilor), afectează negativ dezvoltarea plantelor şi uneori, încheie prematur ciclul de vegetație, sau chiar duce la moartea plantelor.



„În pomicultură, înghețurile dăunează mult pomii în plină floare, distrugând uneori aproape întreaga recoltă. Cei mai expuși pericolului sunt caișii, piersicii, vișinii, cireșii, mărul, nucul şi alunul. De asemenea, sunt afectate şi plantațiile viticole, îndeosebi soiurile timpurii. Culturile de câmp sunt afectate într-o proporție mai mică de înghețurile tardive de primăvară, având o sensibilitate mai redusă faţă de îngheț. În mare parte a cazurilor, momentele critice din ciclul vegetativ (diferențierea organelor de reproducere, înflorire, fructificare etc.) se produc în afara perioadelor de îngheț. Numai în cazurile rare, când înghețurile apar foarte târziu, culturile de câmp sunt afectate într-o proporție însemnată”, indică MADRM.



Conform specialiștilor, posibilitățile actuale de luptă împotriva înghețurilor tardive de primăvară şi timpurii de toamnă pot fi grupate, din punct de vedere al principiului de combatere, în mai multe categorii cum ar fi: măsuri practice înainte de plantare sau însămânțare care asigură scurgerea cu ușurință a aerului rece pe văi; măsuri prin care se urmărește atenuarea radiației nocturne (fumigaţiile, adăpostirea, perdele vegetale de protecţie); măsuri prin care se realizează creşterea temperaturii solului şi a aerului (încălzirea suprafeței solului prin irigare, încălzirea cu aer cald); mijloace mecanice (ventilarea aerului) prin care se împiedică formarea inversiunilor termice în stratul de aer din vecinătatea solului; măsuri agrotehnice prin care se influențează proprietățile termice ale stratului arabil şi procesele radiative la suprafaţa solului.



Toate aceste metode determină reducerea răcirilor radiative, distrugerea stratului de inversiune termică de la sol, omogenizarea temperaturii aerului în stratul microclimatic şi, în consecință, menținerea temperaturii aerului şi pe suprafaţa solului mai mare de zero grade Celsius. Aplicarea acestor măsuri se face în mod diferenţiat, în funcţie de condiţiile meteorologice şi locale (relief şi microrelief, soiuri de plante, condiţii tehnice), precum şi de costurile materiale posibile.



În acest context, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului consideră important și recomandă cu insistență identificarea de soluții noi de prevenire a riscurilor, de diminuare a pierderilor cauzate sau compensare parțială a lor, în special, prin asigurarea riscurilor.



De asemenea, MADRM atenţionează că asigurarea riscurilor de producție în Republica Moldova se efectuează în baza următoarelor acte normative: Legea privind asigurarea subvenționată în agricultură; Hotărârea de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind subvenționarea asigurării riscurilor de producție în agricultură; Hotărârea de Guvern cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.



Pentru următoarele zile, meteorologii au anunţat valori termice scăzute pentru această perioadă a anului, noaptea mercurul termometrelor coborând până la 5 grade de ger. Mâine, în toată țara se așteaptă precipitații sub formă de ploi, lapoviță şi ninsori.