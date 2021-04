La Mănăstirea din satul Nicoreni, raionul Drochia, va fi construită cea mai înaltă clopotniţă din Republica Moldova. A fost visul fostului stareţ Rafael care i-a pus temelia, iar acum o echipă de tineri arhitecţi şi designeri vor să ducă la bun sfârşit lucrarea. Ei au făcut proiectul gratuit, iar acum e nevoie de aproape 10 milioane de lei, bani pe care slujitorii mânăstirii speră să-i adune cu ajutorul enoriaşilor.



Conform proiectului, clopotniţa va avea o înălţime de 49 de metri. Arhimandritului Rafael, întemeietorul Mânăstirii, a sfinţit piatra de temelie a noii construcţii în urmă cu jumătate de an, înainte de a se stinge din viaţă.



TATIANA BRUMĂ, designer: "Cu un an în urmă, aproximativ, am venit aici şi am vrut să ajut cu ceva mănăstirea. Am venit cu propunerea la părintele Rafael, cu ce pot să-l ajut. Schiţa noi am discutat-o cu părintele ca să fie într-un stil cu soborul. A fost o plăcere şi este primul proiect de arhitectură pentru mine".



Tatiana a reuşit să formeze o echipă de arhitecţii care au pregătit proiectul şi planul de amenajare a curţii. Clopotniţa va avea 5 etaje şi un nivel subteran. La parter se vor ţine slujbe pentru enoriaşi, iar la nivelele superioare vor fi ateliere şi încăperi pentru personalul mănăstirii.



CORNELIU CREŢU, arhitect: "Este un proiect unicat în Republica Moldova, de aşa înălţime. Caracteristicile construcţiei noastre de tip nucleu central din beton armat, cu carcasă portantă şi cu zidărie portantă. Clopotul cel mai mare, amplasat la ultimul nivel, acoperit cu cupola din beton armat, la cota de 40 de metri".



Curtea mănăstirii va fi decorată cu pavaj şi foişoare şi vor fi condiţii pentru slujbele religioase în aer liber.



CORNELIU CREŢU, arhitect: "Să fie aşa o zonă plăcută, primitoare, un colţ de rai, cum spunea părintele Rafael. Să încapă toţi creştinii aici în teritoriu unde este liniştea sufletească".



Cel mai mare clopot cântăreşte o tonă şi jumătate şi a fost adus de la Moscova.



ARHIMANDRITUL VLASIE, stareţul Mănăstirii Sfântul Proroc Ilie din Nicoreni: "Credem că părintele de sus ne ajută, Dumnezeu cu oamenii aici pe pământ ne vor ajuta şi cred că vom realiza această lucrare şi o vom duce la bun fârşit., pe parcursul a câţi vor ani. Totul depinde şi de creştinii de bună credinţă, care vor veni cu un suport".



Lucrările de construcţie a clopotniţei vor începe săptămâna viitoare.