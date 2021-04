Ce spun astrele azi, 2 aprilie

Berbec

O zi frumoasa, care promite relatii armonioase si imbunatatirea imaginii sociale. Daca esti persoana publica sau ai de sustinut o conferinta, un discurs in fata unei comisii, un interviu sau un examen, in mod sigur vei avea succes si vei fi aplaudat la scena deschisa. Astazi, pur si simplu esti recunoscut pentru ceea ce esti si ce faci. In plus, te bucuri de companie frumoasa si de schimb valoros de idei.



Taur

Esti ajutat de intuitie sa descoperi o oportunitate profesionala frumoasa, sa dezvalui un adevar sau sa ajungi la niste informatii greu accesibile. Poti avea noroc de un castig financiar facil sau de un favor din partea unui apropiat. In orice caz, astazi ai de castigat, de pe urma cuiva, care fie te recomanda undeva, fie vede in tine un talent pe care il poate exploata, astfel incat sa castigati impreuna.



Gemeni

Pentru tine, ziua de astazi poate aduce sansa unei colaborari fructuoase sau caderii la pace cu cineva, in vederea unui contract, indelung disputat. E bine sa te bazezi pe intuitie, adica sa-ti asculti vocea interioara si nu logica. Altfel, risti sa te lasi oprit de temeri si inhibitii, in loc sa accepti o oportunitate, care ti-ar putea schimba destinul profesional si social. Daca nu este vorba despre o oportunitate de colaborare, atunci fii prezent la ideile care-ti vin astazi si urmeaza-le.



Rac

O zi exceptionala, sub aspectul relatiilor cu colegii de lucru si al desfasurarii activitatii la locul de munca. Esti inspirat si faci ca totul sa para foarte usor, gasind solutiile cele mai simple, chiar si la problemele complicate. Pentru unii Raci, aceasta zi poate aduce si vesti bune despre o prima, un bonus sau un castig financiar facil. Este un moment favorabil si pentru demersuri in vederea obtinerii unei finantari sau sponsorizari.



Leu

O zi frumoasa, in care te simti in elementul tau. Oriunde mergi si orice faci, reusesti sa te plasezi in centrul atentiei si sa destinzi atmosfera. Este o zi excelenta pentru Leii care lucreaza in domenii artistice sau sunt persoane publice. Acestia se bucura de succes si pot incanta auditoriul, prin talentul lor oratoric si prin teatralismul care le este caracteristic. Au si o usoara tendinta spre excese si aventura, care ar trebui ponderata.



Fecioara

Astazi iti indrepti atentia in mod special asupra familiei si problemelor casnice. Esti nevoit sa-ti organizezi timpul in asa fel, incat sa impaci atat planul profesional, cat si pe cel personal. Pe de alta parte, poti avea nevoie de sfatul si sprijinul familiei, intr-o decizie importanta care tine de locul de munca.Incearca sa fii flexibil si sa accepti mai usor schimbarile care apar.



Balanta

Pentru tine este o zi pretioasa sub aspectul comunicarii si schimburilor sub toate formele. Astazi te poti ocupa de activitati care necesita miscare, schimb de informatie, scrieri, corespondenta , discutii si intalniri. Energia mentala este la cote maxime, astfel ca poti desfasura cu succes, orice activitate intelectuala. Poti sustine cu succes un examen, o prezentare sau un interviu.



Scorpion

In aceasta perioada, se pare ca pui planul personal inaintea carierei, iar asta te face mai atent la nevoile familiei si la linistea ta sufleteasca. Astazi te gandesti foarte mult la bani si la mijloace originale, noi, prin care ii poti inmulti. Stima de sine poate creste, devii mai scontient de calitatile si aptitudinile tale. Este un moment bun pentru a valorifica un talent personal.



Sagetator

Astazi esti favoritul astrelor. Luna tranziteaza semnul tau zodiacal si iti confera foarte multa energie, generozitate, optimism si entuziasm. Pe de alta parte, iti este stimulata dorinta de libertate si independenta, asa ca astazi nu vei accepta contrangerile cu niciun pret. Daca cineva va incerca sa vina cu impuneri, vei fugi mancand pamantul.



Capricorn

Astazi simti nevoia sa fii discret si rezervat, sa lucrezi din umbra, sa te ocupi de munca de documentare si strangere de informatii. Poti lua parte la niste discutii de culise sau iti vor fi incredintate niste secrete. Este posibil ca aceste informatii care iti ajung la urechi, sa aiba legatura cu o afacere sau cu un contract. In orice caz, ar fi bine sa deschizi bine ochii si sa fii atent la tot ce se discuta in jur.



Varsator

Luna activeaza zona prietenilor si a relatiilor sociale, asa ca fii deschis si asculta cu atentie ce au de spus cei din jur. Nu e exclus sa ti se vanda un pont sau sa afli niste informatii, daca nu utile, macar fascinante. Este o zi buna si pentru a inspira alti oameni cu ideile si viziunea ta, asta mai ales daca activitatea ta profesionala presupune lucrul cu grupuri de oameni.



Pesti

Pentru tine, finalul saptamanii arata promitator, ca stare de spirit, ca mod de abordare a tensiunilor din ultima vreme si a problemelor cu care te-ai confruntat. Este activata in mod special, zona carierei. Acolo se va produce o schimbare , in urma unei discutii cu un sef. Ai incredere in tine si accepta o provocare in acest sens!