Ce spun astrele azi, 1 aprilie

Berbec

Ai avea succes in planificarea unor calatorii de agrement sau in scop profesional. Pe de alta parte, gandurile iti sunt atrase si de modalitati noi de a obtine competente profesionale deosebite, necesare la locul de munca. Daca ai de sustinut examene, probe sau interviuri, alege-ti cu grija vorbele. Dinspre segmentul prietenilor si al colegilor de munca iti vin ajutoare substantiale, pe care ar trebui sa le folosesti cu respect.



Taur

Pentru partenerul de viață sau pentru un colaborator este posibil sa cheltuiesti astazi o suma de bani importanta. De asemenea, poate intra in discutie si plata unor cursuri de care ai avea nevoie in segmentul profesional in care activezi. Selecteaza-ti prioritatile, deoarece exista riscul sa împrăștii, fara rost, bani, demersuri, energie personala. Meditând pe marginea evenimentelor ivite vei constata ca dincolo de perdeaua materială, lucrurile stau cu totul altfel.



Gemeni

Orice ti-ar oferi ceilalti astazi, tu tot esti nemultumit și găsești nod in papură. Exista o mare diferenta intre ceea ce iti doresti tu, cum vezi tu mersul lucrurilor, mai ales in relatiile parteneriale si ceea ce iti ofera contextul real al evenimentelor. Se pare ca motivul principal al disputelor sunt banii, bunurile si favorurile comune cu altii. Fii prudent, ai rabdare si incredere ca ceea ce ti se cuvine prin drept divin va ajunge la tine la momentul potrivit.



Rac

Multe activitati ti-ai propus sa desfasori astazi, mai ales la serviciu. In continuare, organsimul este slabit, are nevoie de ingrijiri si de odihna. Bine este sa nu fortezi nota si sa-ti dozezi eforturile si dialogurile cu ceilalti. Posibil sa intampini multe neplaceri, atat din partea colegilor, cat si din partea persoanelor din anturajul apropiat. De aceea, fii intelegator, accepta si parerile altora, dar mai ales apeleaza la sprijinul cuiva de incredere.



Leu

Umbrele zilei apar dinspre segmentul amoros. Sufletul tau are nevoie de afectiune, dovezi de iubire si protectie, dar cei dragi se pare ca au alte treburi si nu prea iti acorda atentie. Pe de altă parte, esti atras in tot soiul de activitati profesionale care te solicita foarte mult. Se recomanda prudenta in privinta sanatatii, pentru ca si din cauza unor afecțiuni mai vechi, cei dragi te pot tine la distanță până ți le ameliorezi.



Fecioara

Se pare ca vei depune eforturi mari la serviciu sau pentru a-ti clădi o pozitie sociala deosebita. Discutii cu persoane influente, intalniri oficiale cu sefi, reprezentanti de seama ai unor institutii, răsturnari de situatie spectaculoase, atat in plan personal cat si in plan profesional. Membrii familiei si indatoririle domestice sunt alte subiecte care te vor solicita astazi. Ar trebui sa acorzi prioritate familiei si apoi carierei profesionale și imaginii tale publice.



Balanta

Ziua iti aduce tot soiul de intamplari deosebite, greu de inteles, in care esti implicat alaturi de persoanele din anturajul apropiat. Discutiile sau intalnirile de lucru incep bine, vreme de cateva minute bune pare ca va intelegeti, insa pe neasteptate, totul se răstoarnă si scapa de sub control. Tine-ti firea, fa un pas inapoi si evita sa vorbesti, sa acuzi sau sa critici. Abia peste cateva zile vei intelege pe deplin ce s-a petrecut astazi si mai ales de ce.



Scorpion

La îndemnurile unui prieten sau unei persoane din anturajul profesional este posibil sa cheltuiesti sume importante de bani. Indiferent de scopul acestor cheltuieli ar fi bine sa stai de vorba inainte, tu cu tine si abia pe urma sa le accepti. Fie ca dai bani pentru altii, fie pentru cele necesare tie personal, nemultumiri interioare tot apar, pentru ca exista intr-adevar o mare vulnerabilizare pe segmentul financiar din domeniul muncii pe care o desfășori.



Sagetator

Ai vrea sa faci astazi totul numai cum vrei tu si mai ales numai ce vrei tu. Astfel, ca din partea figurilor autoritare din viata ta, atat cele din planul personal – familia, cat si cele din planul profesional – seful, vei primi tot soiul de contre. Fii prudent si organizeaza-ti programul in asa fel incat sa multumesti pe toata lumea. Ai suficiente resurse sa te ocupi si de tine personal si de indatoririle profesionale sau domestice care îți revin.



Capricorn

Este o zi in care cel mai bine te simti departe de zgomotul cotidian si de compania celorlalti. Totusi va trebui sa faci fata unei serii intregi de activitati, mai ales unele care implica efort mental. Fii prudent si dozeaza-ti eforturile! Chiar ai nevoie de odihna, relaxare si plimbari usoare in aer liber. Gestionarea oricaror situatii depinde numai de tine. Ai resurse suficiente pentru a depasi totul cu bine. Secretul consta in a avea mai multa incredere in tine.



Varsator

Provocarile zilei vin din partea prietenilor si a sustinatorilor din anturajul socio-profesional. Intr-un fel sau altul, dezbaterile roiesc in preajma banilor si bunurilor folosite sau adminstrate in comun cu aceste persoane. Desprinde-te de persoanele care te necajesc, dar in acelasi timp retine reprosurile sau spusele lor. Printre randuri vei gasi informatii bune, chiar daca unele iti displac deocamdata. Realitatea obiectiva iti poate fi arătata foarte ușor de alții.



Pesti

Esti foarte solicitat in plan profesional, mai ales de către persoane cu functie. Tu la randul tau iti poti exercita autoritatea asupra colegilor, mai mult sau mai putin corect. Fii prudent si evita discutiile contradictorii! Multi prieteni sau chiar persoane din segmentul muncii te sustin si te ajuta neconditionat in tot ce ai de facut. Spre seara iti vei gasi linistea, dar si povețe minunate acasa, alaturi de membrii familiei.