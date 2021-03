Ce spun astrele azi, 31 martie

Berbec

Luna plasata in Scorpion, in zona banilor altora, vorbeste despre cresterea interesului in ce priveste stabilitatea materiala. Te gandesti la bani, faci tot felul de calcule si strategii, cauti surse de finantare pentru un proiect. In prima parte a zilei, poti primi niste vesti bune in acest sens. Insa, in ce priveste relatiile cu prietenii, acestea sunt fragile, din cauza nerespectarii unor acorduri si neonorarii unor promisiuni.



Taur

Ziua de astazi este potrivita pentru discutii clarificatoare cu partenerul de viata sau cu parteneri de afaceri. Esti combativ si convingator, astfel ca reusesti sa obtii ceea ce-ti doresti. Atentie insa la relatiile cu sefii, care pot fi incordate. Incearca sa fii ceva mai flexibil, mai ales daca ti se incredinteaza responsabilitati noi sau ti se sugereaza o schimbare.



Gemeni

Luna in Scorpion activeaza zona muncii si iti confera tenacitate, ambitie, eficienta in tot ce faci. Nu prea-ti sta nimeni in cale, odata ce-ti pui ceva in minte. E-adevarat ca esti destul de incapatanat si nu renunti nici in ruptul capului la punctul tau de vedere, ceea ce face ca relatiile de la locul de munca sa fie destul de tensionate, mai ales in cursul dupa-amiezei.



Rac

O zi frumoasa sub aspectul creativitatii si iubirii. Acum e momentul sa-ti faci cunoscute intentiile si ideile, sa faci demersuri pentru afirmare sau pentru concretizarea unui proiect. Apeleaza la oamenii cu influenta pe care ii cunosti, foloseste-ti informatiile si cunostintele, fii gata sa primesti schimbarile in viata ta. Chiar daca nu ai resursele materiale necesare in acest moment, ai incredere ca toate se vor aseza odata ce faci primul pas.



Leu

Prezenta Lunii in Scorpion te invita sa-ti indrepti atentia catre nevoile si dorintele tale intime. Securitatea emotionala si materiala este foarte importanta acum, asa ca te poti gandi serios sa renunti la un parteneriat sau sa schimbi termenii unei colaborari. Pe de alta parte, poti primi propuneri nesperat de avantajoase, din punct de vedere material.



Fecioara

In cazul tau, Luna in Scorpion activeaza zona comunicarii si trimite raze benefice catre zona parteneriatelor. Asadar, niste discutii si intalniri programate pentru maine iti pot aduce raspunsurile pe care le asteptai sau confirmarile de care aveai nevoie. In schimb, la locul de munca, relatiile cu colegii tind sa devina incordate, asa ca ai nevoie de ceva mai multa flexibilitate si concesivitate.



Balanta

Luna in zona banilor proveniti din munca proprie poate crea terenul propice pentru sporirea veniturilor si cresterea stabilitatii financiare. Este o zi potrivita pentru valorizarea unor calitati si aptitudini, dar si pentru a invata sa-ti apreciezi corect munca si rezultatele. Totusi, fii atent la cheltuielile impulsive si investitiile neinspirate. Speculatiile financiare ar trebui evitate.



Scorpion

Pe parcursul zilei de astazi, Luna se va afla in semnul tau zodiacal si iti da apa la moara, in sensul ca iti confera fermitate, ambitie, determinare, in tot ce iti propui sa faci. Este momentul sa iei initiativa in ce priveste clarificarea unei relatii cu o persoana draga. Cu alte cuvinte, daca lucrurile sunt incerte intr-o relatie sentimentala, acum e momentul sa faci o alegere ferma.



Sagetator

O zi destul de ciudata, in care te poti simti obosit, sau ai sentimentul constragerii si limitarii. Ca si cand nu poti spune ce ai de spus, nu esti inteles sau nu mai ai resurse interioare pentru a-ti apara opiniile. In orice caz, indiferent ce se intampla, e bine sa fii cat mai discret, sa pastrezi pentru tine unele vesti pe care le afli si sa astepti momentul potrivit pentru a te exprima.



Capricorn

Cu Luna plasata in zona prietenilor si relatiilor sociale, se prefigureaza o zi bogata in discutii, intalniri, vesti. Probabil ca emotiile vor fi intense, starea de spirit- destul de schimbatoare, iar filtrarea informatiilor- destul de dificila. Asadar, accepta doar invitatiile in locuri care-ti plac, asculta doar cat si ce vrei si fii atent la interesele ascunse ale unor oameni din anturaj.



Varsator

Iata o zi in care poti fi contrans sa iei o decizie, in ce priveste unele responsabilitati profesionale sau un proiect in care sefii vor sa te implici. Decizia poate fi dificil de luat, cata vreme inima iti spune ceva, iar ratiunea altceva. Cu alte cuvinte, nu prea-ti vine sa accepti ce ti se propune, dar miza de natura materiala te tenteaza. Asadar, vezi ce e mai important pentru tine in acest moment si evita pe cat posibil compromisurile.



Pesti

Pe fondul tensiunilor din zona financiara, astazi se creeaza contextul favorabil pentru a face niste alegeri importante pentru viitorul tau. Cu alte cuvinte, este momentul sa iei initiativa, sa faci ca lucrurile sa se intample cum vrei tu, in loc sa astepti ca altcineva sa-ti rezolve problemele. Vestile primite sunt bune, ai trecere in fata unor persoane influente, esti ascultat, asa ca nu-ti ramane decat sa actionezi.