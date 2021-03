O bătrână din raionul Drochia păstrează tradiţia ţesutului covoarelor

O meşteriţă din localitatea Sofia, raionul Drochia, are 70 de ani, însă continuă să păstreze vie tradiţia lăsată de străbuni. Femeia ţese covoare naţionale personalizate şi spune că şi-a dedicat întreaga viaţă ţesutului manual, iar meseria a dobândit-o de la mama sa. De-a lungul timpului, meşteriţa a creat zeci de covoare, iar în prezent lucrările sale sunt oferite sub formă de cadouri atât în Moldova, cât şi peste hotare, relatează Mesager.



Liubovi Patlataia a început să ţese lăicere şi covoare mari încă de când era mică. A învăţat această îndeletnicire de la mama sa. În urmă cu zece ani, femeia s-a apucat de ţesut covoare în miniatură, cu inscripţionarea numelui şi a datei naşterii. Astfel, ea a devenit singura meşteriţă de covoare naţionale personalizate din ţară.



„De la mama am învăţat cântece, ţeseam, coseam. La şervete am ţesut cu mama. Şapte fete am fost şi un băiat. A ţesut mama pentru toţi, şi pentru noră. Am ţesut de rând cu mama”, mărturiseşte Liubovi Patlataia.



Ea spune că ţesutul manual de covoare este o muncă migăloasă, care cere multă răbdare şi atenţie. Ţesutul ţine mintea ageră şi lucidă până la adânci bătrâneţi, spune cu mândrie meşteriţa.



„Eu numai noaptea ţes, ziua nu, că nu este timp”, spune meşteriţa.



Liubovi Patlataia se inspiră din spectacolele ansamblului folcloric „Ţărăncuţa”, însă uneori ideile pentru covoare îi vin atunci când ascultă slujba la biserică. În secolul trecut, aproape fiecare femeie avea acasă o maşină de ţesut covoare. Acum, însă, acestea pot fi găsite doar în muzeu.