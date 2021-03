Premiile Nobel vor fi decernate începând cu 4 octombrie. Alexei Navalnîi și Greta Thunberg, printre candidaturile din acest an

Premiul Nobel pentru Pace, precum şi cele pentru Literatură, Medicină, Chimie, Fizică şi Economie, vor fi decernate în acest an începând cu data de 4 octombrie, potrivit calendarului anual al acestor distincţii.



Comitetul Nobel din Norvegia, care atribuie premiul Nobel pentru Pace, a precizat că a primit 329 de candidaturi în acest an, constând în 234 de persoane şi 95 de organizaţii. Numărul candidaturilor din acest an la Nobelul pentru Pace ocupă locul al treilea în clasamentul din toate timpurile, care a început să fie întocmit în 1901, informează de dpa, citat de AGERPRES.



Printre candidaturile cunoscute se află activista pentru mediu Greta Thunberg, membrii mişcării pro-democraţie din Hong Kong, fostul preşedinte american Donald Trump, opozantul rus Alexei Navalnîi şi activista belarusă Svetlana Tihanovskaia.



Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) este una dintre organizaţiile internaţionale menţionate pe lista de propuneri, datorită rolului său în coordonarea reacţiei globale la pandemia de coronavirus.



Anul acesta, premiile vor fi decernate în această consecutivitate:

# Premiul Nobel pentru Medicină va deschide sezonul acestor trofee din 2021 în data de 4 octombrie, au anunţat organizatorii

# În ziua următoare, pe 5 octombrie, va fi atribuit premiul pentru Fizică, fiind urmat de premiul pentru Chimie, care va fi anunţat pe 6 octombrie;

# Premiul Nobel pentru Literatură va fi decernat pe 7 octombrie;

# Premiul Nobel pentru Economie va fi anunţat câteva zile mai târziu, pe 11 octombrie.



Premiile Nobel sunt înmânate în mod tradiţional în cadrul unor evenimente organizate la Stockholm şi Oslo pe 10 decembrie, data la care se comemorează moartea lui Alfred Nobel, inventatorului dinamitei, cu excepţia premiului pentru Economie.



În 2020, ceremoniile de anunţare şi cele de înmânare a acestor premii au fost considerabil ajustate din cauza pandemiei de COVID-19, iar laureaţii nu au mai călătorit la Stockholm şi Oslo pentru a-şi primi trofeele.