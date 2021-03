Prima tentativă a unui elicopter de a zbura pe planeta Marte va avea loc în aprilie, anunţă NASA

NASA va testa primul zbor al unui vehicul motorizat pe o altă planetă la începutul lunii aprilie, când va încerca să îl facă pe elicopterul Ingenuity să decoleze pe Marte, au anunţat marţi reprezentanţii agenţiei spaţiale americane, citaţi de AFP.



Pentru moment, acel elicopter ultra-lejer, care seamănă în realitate mai mult cu o dronă, este încă pliat şi ataşat sub roverul Perseverance, care a asolizat pe "Planeta Roşie" în luna februarie.



"Cea mai bună estimare a noastră este, la ora actuală, ziua de 8 aprilie" pentru primul zbor, a declarat într-o conferinţă de presă Bob Balaram, inginerul şef al proiectului Ingenuity. Data exactă a decolării ar putea fi în continuare modificată, a precizat el.



Dacă experimentul va avea succes, el va fi o veritabilă reuşită ştiinţifică, întrucât atmosfera marţiană are o densitate echivalentă cu doar 1% din cea a atmosferei terestre.



Va fi echivalentul de pe Marte al primului zbor al unui vehicul motorizat pe Terra, care a avut loc în 1903. NASA a anunţat că un mic fragment din aeronava fraţilor Wright, care a decolat în urmă cu peste un secol în Carolina de Nord, a fost plasat în semn de omagiu la bordul elicopterului Ingenuity şi se află în prezent pe Marte.



S-a prevăzut ca acest prim zbor marţian să fie unul simplu: după ce decolează pe verticală, elicopterul se va ridica până la o altitudine de trei metri, se va menţine într-un zbor staţionar timp de 30 de secunde, apoi va efectua o rotaţie înainte de a reveni pe scoarţa marţiană.



Elicopterul va primi instrucţiuni de pe Terra cu câteva ore înainte, dar va analiza el însuşi poziţia sa în raport cu scoarţa marţiană în timpul acelui zbor, realizând 30 de fotografii pe secundă.



NASA va testa primul zbor al unui vehicul motorizat pe o altă planetă la începutul lunii aprilie, când va încerca să îl facă pe elicopterul Ingenuity să decoleze pe Marte, au anunţat marţi reprezentanţii agenţiei spaţiale americane, citaţi de AFP.



Pentru moment, acel elicopter ultra-lejer, care seamănă în realitate mai mult cu o dronă, este încă pliat şi ataşat sub roverul Perseverance, care a asolizat pe "Planeta Roşie" în luna februarie.



"Cea mai bună estimare a noastră este, la ora actuală, ziua de 8 aprilie" pentru primul zbor, a declarat într-o conferinţă de presă Bob Balaram, inginerul şef al proiectului Ingenuity. Data exactă a decolării ar putea fi în continuare modificată, a precizat el.



Dacă experimentul va avea succes, el va fi o veritabilă reuşită ştiinţifică, întrucât atmosfera marţiană are o densitate echivalentă cu doar 1% din cea a atmosferei terestre.



Va fi echivalentul de pe Marte al primului zbor al unui vehicul motorizat pe Terra, care a avut loc în 1903. NASA a anunţat că un mic fragment din aeronava fraţilor Wright, care a decolat în urmă cu peste un secol în Carolina de Nord, a fost plasat în semn de omagiu la bordul elicopterului Ingenuity şi se află în prezent pe Marte.



S-a prevăzut ca acest prim zbor marţian să fie unul simplu: după ce decolează pe verticală, elicopterul se va ridica până la o altitudine de trei metri, se va menţine într-un zbor staţionar timp de 30 de secunde, apoi va efectua o rotaţie înainte de a reveni pe scoarţa marţiană.



Elicopterul va primi instrucţiuni de pe Terra cu câteva ore înainte, dar va analiza el însuşi poziţia sa în raport cu scoarţa marţiană în timpul acelui zbor, realizând 30 de fotografii pe secundă.