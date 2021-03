De ce trebuie să mănînci roşii în fiecare zi

Roșiile sînt o sursă bogată de vitaminele A și C și acid folic și conțin o gama largă de substanțe nutritive și antioxidanți benefici, inclusiv acidul alfa-lipoic, licopen, colină, betacaroten și luteina.



Acidul alfa-lipoic ajută corpul să convertească glucoză în energie. Unele dovezi sugerează că acesta poate regla glucoză în sînge, îmbunătățește vasodilatatia și asigura protecție împotriva retinopatiei la pacienții diabetici.



Iată cîteva beneficii ale roșiilor pentru organism:



Previn cancerul



Sursă de antioxidanți puternici, precum vitaminele A, C și licopenul, roșiile combat efectele radicalilor liberi. Studiile au arătat că roșiile previn cancerul de prostată, colorectal, pulmonar, stomac, ovarian, de col uterin și de esofag.



Mențîn pielea sănătoasă



Betacarotenul care este găsit și în morcovi, ajută la protejarea pielii împotriva efectelor nocive ale soarelui. Licopenul din roșii face pielea mai puțin sensibilă la razele UV, acestea fiind una din cauzele principale ale apariției ridurilor.



De asemenea, srie bzi.ro, colagenul, sistemul de sprijin al pielii, este dependent de vitamina C, un alt antioxidant care previne daunele cauzate de soare, poluare, care previne ridurile și îmbunătățește textura.