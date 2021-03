Prințul Harry vorbește despre moartea mamei sale în prefața unei cărți pentru copii

Prințul Harry vorbește despre "golul interior uriaș" lăsat de pierderea mamei sale, Diana, în 1997, în prefața unei cărți adresată copiilor lucrătorilor sanitari, care și-au pierdut părintele sau o ființă dragă în timpul pandemiei de COVID-19, informează sâmbătă ziarul The Times, citat de EFE.



Ducele de Sussex, în vârstă de 36 de ani și care în prezent trăiește în SUA alături de soția sa, Meghan, și de fiul lor, Archie, a mărturisit că pe măsură ce a trecut timpul acest gol s-a umplut cu "iubire și sprijin" și le-a transmis copiilor că se "vor simți mai bine și mai puternici", când vor fi pregătiți să vorbească despre acest lucru.



Harry, care așteaptă să devină tată pentru a doua oară, a explicat că la început nu a vrut să creadă sau să accepte moartea mamei sale, care a decedat un tragic accident de mașină la Paris, dar l-a ajutat să știe că "spiritul, dragostea și amintirile ei" vor dura de-a lungul timpului.



"Poți să te simți singur, poți să fii trist, supărat sau să te simți rău. Aceste sentimente vor dispărea", scrie fiul cel mic al prințului Charles și Diana de Wales, care a elogiat munca depusă de cei care și-au dedicat viața "ajutorării celorlalți".



Cartea intitulată "Hospital by the Hill", scrisă de Chris Connaughton și cu ilustrații realizate de Fay Troote, spune povestea unui copil a cărui mamă moare în timp ce lucra în prima linie la un spital în timpul crizei de COVID-19.



Promovată de organizația de ajutorare a copiilor "Simon says", cartea va fi dăruită tuturor celor care și-au pierdut o ființă dragă în sectorul medical, ca parte a evenimentelor prilejuite de Ziua Națională a Reflecției, marcată pe 23 martie în Marea Britanie pentru a comemora un an de la primul lockdown național impus de pandemia de coronavirus.