Elevii nevoiți să îndure foame în fiecare zi la o școală din nordul Moldovei

Elevii Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din orașul Rîșcani sunt indignați de faptul că nu au posibilitatea să mănânce la școală. Aceștia povestesc că sunt nevoiți să îndure foame zi de zi, până la ora 15:00, când se termină cea de-a șaptea lecție. Excepție fac doar elevii din clasele primare.

Tinerii se plâng că nu au nici bufet în școală, de unde ar putea să-și cumpere o gustare pentru a-și potoli foamea și a se concentra la lecții mai bine. Singura sursă de „energie” se găsește la un kilometru și jumătate – un magazin micuț, unde alegerile sunt: covrigi, chifle sau bomboane. Chiar și așa, elevi nu pot ajunge la magazin în cele 15 minute de recreație.

„Într-o zi am fost la magazin și am întârziat cu două minute. Profesoara de Literatura rusă a fost categorică și nu mi-a permis să particip la ore. Am fost nevoită să aștept pe hol”, povestește Maria, elevă în clasa VIII–a A.

„Profesorii sunt mai înțelegători cu elevii din treapta liceală și ne mai permit să întârziem. Dar sunt și profesori foarte principiali, care ne fac observații dacă mâncăm în clasă. Din cauza mirosului pe care îl facem, ei spun că le crește tensiunea și se simt rău”, spune Valeria, elevă în clasa X-a.

„Noi reușim, nu avem probleme. Grăbim pasul sau alergăm”, zice Nichita, elev în clasa VIII-a.

Pentru că aleargă, unii băieți reușesc să revină în 15 minute de la magazinul amplasat la un km distanță. Fetele spun că fac liste de cumpărături și-i roagă să le ia și lor câte ceva, însă cei care „livrează” au condițiile lor: „trebuie să ne împărțim sau să plătim procente și să plătim câțiva lei”, spun elevele.

Directoarea instituției, Adriana Jemciujnicov susține că „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării prevede și oferă bani doar pentru clasele primare. Problema reală pe care o avem este lipsa bucătarilor. Nici veselă nu avem suficientă, iar spațiul destinat cantinei nu ne permitem să primim mulți elevi. Am încercat să colaborăm cu o companie care livrează mâncarea la pachet, dar servicii sunt prea scumpe pentru noi și am renunțat. Căutăm soluții în continuare pentru că realizăm că este un mare disconfort pentru elevii noștri”.

Lipsa unui spațiu mare pentru amenajarea cantinei nu e singura problemă a elevilor din această școală. Apa caldă lipsește, așa că tinerii spun că pe timp de iarnă este foarte neplăcut să-și spele mâinile sau fața cu apă rece.

