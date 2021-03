Un vaccin contra COVID-19 sub formă de spray nazal a fost dezvoltat de cercetători finlandezi

Un vaccin împotriva COVID-19 sub formă de spray nazal, bazat pe tehnologia de transfer genic, poate fi adaptat cu uşurinţă contra noilor variante de coronavirus, a anunţat o echipă de cercetători finlandezi.



Dezvoltatorii acestui tip de vaccin s-au asociat cu Universitatea din Helsinki şi Universitatea Finlanda de Est şi au anunţat luni lansarea companiei Rokote Laboratories Finland Ltd pentru activităţile de marketing şi de dezvoltare ale produsului.



Tehnologia de transfer genic utilizată a fost dezvoltată de grupul de cercetare al profesorului universitar Seppo Yla-Herttuala din Kuopio, Finlanda.



Aceeaşi tehnologie a fost utilizată în mai multe studii clinice bazate pe terapia genică pentru tratarea cancerului şi a bolilor cardiovasculare.



Profesorul Yla-Herttuala a declarat că unele state au abordat cercetătorii cu idei de finanţare care ar putea asigura opţiuni de primă utilizare.



„Deşi pentru Uniunea Europeană (UE) este necesară acceptarea de către Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA), produsul ar putea fi autorizat în mod independent pentru utilizare în afara UE, înainte de autorizarea EMA”, a declarat Yla-Herttuala.



Rezultatele preliminare demonstrează că vaccinul a avut rezultate bune în studiile pe animale, iar testele clinice pe subiecţi umani vor începe în câteva luni, potrivit comunicatului de presă emis de companie.



Vaccinul finlandez sub formă de spray nazal ia deja în considerare variantele de virus descoperite iniţial în Africa de Sud, Brazilia şi Marea Britanie.