5 mesaje pe care ti le transmite corpul despre sanatatea ta

Organismul trimite tot felul de semne atunci cand ceva nu este in regula. Iata cateva dintre mesaje pe care ti le transmite corpul despre sanatatea ta si pe care nu stiai ca trebuie sa le acorzi atentie.



1. Esti ametit dupa o sesiune de antrenament



Cel mai bun caz: Ai o problema cu urechea interna, o congestie sinusala ori pur si simplu sesiunea de atrenament a avut o intensitate prea mare.



Cel mai rau caz: Daca te-ai hidratat suficient, ai facut sport intr-o temperatura confortabila (nu era foarte cald in sala, ori umiditatea prea ridicata) si exercitiile nu ti-au cauzat niciodata probleme pana acum, s-ar putea ca inima sa-ti joace o festa. Sunt doi posibili vinovati: ritm cardiac neregulat, ori o problema la valve care impiedica sangele sa circule in directia potrivita.



„Inima nu este capabila sa pompeze suficient sange in corp, cauza pentru care te simti ametit", sustine Leslie Cho, cardiolog sef la Cleveland Clinic. In general, ritmul cardiac neregulat este inofensiv, insa daca este fibrilatia atriala poate creste riscul unui atac cerebral ori atac de cord. La fel si in cazul afectiunilor valvelor, unele forme nu creeaza complicatii, insa altele mai periculoase pot avea ca efect atacul de cord sau formare de cheaguri de sange pe artere. Asadar, daca te confrunti din senin cu ameteli mergi la un internist pentru un control.



2. Diaree in mijlocul noptii



Cel mai bun caz: Daca se intampla o singura data atunci te-ai deranjat, temporar, la stomac.



Cel mai rau caz: Noaptea intestinele tale ar trebui sa fie calme, intrucat tu esti relaxat, dormi si nu mananci ceva ce ar crea probleme. „Nici macar daca suferi de sindromul colonului iritabil nu ar trebui sa te trezesti asa", sustine Joan H. Tisch gastroenterolog la NYU Langone Medical Center. Daca, in mod regulat, trebuie sa fugi de urgenta la baie in toiul noptii s-ar putea sa te confrunti cu probleme serioase inclusiv infectie, boli inflamatorii intestinale ori colite ulcerative. Un gastroenterolog te poate ajuta sa descoperi cauza diareei.



3. Ciclul este regulat insa esti nevoita sa schimbi tamponul din ora in ora



Cel mai bun caz: Nu exista in acest caz. Nu este niciodata normal sa sangerezi atat de mult incat trebuie sa schimbi tamponul atat de frecvent, atrage atentia Vanessa Jacoby, ginecolog, pofesor asociat la departamentul de Obstretica, Ginecologie si Stiinte Reproductive la Universitatea California, San Francisco.



Cel mai rau caz: Atunci cand menstruatia este regulata, insa foarte abundenta, cel mai probabil te confrunti cu uter fibromatos (tumori care cresc pe peretii uterului si afecteaza pana la 80% dintre femei, inainte de a implini 50 de ani). Tumorile sunt benigne, insa pot avea consecinte grave precum anemia (unele femei au nevoie de transfuzii), oboseala cronica. In functie de marimea lor, aceste tumori pot impiedica o femeie sa ramana insarcinata sau sa duca la o sarcina cu probleme. O menstra abundenta mai poate insemna problema la tiroida sau probleme cu coagularea sangelui. Cere sfatul unui medic ginecolog pentru a descoperi cauzele unei menstruatii abundente. El va hotari unde este problema si cum se poate rezolva.



4. O pierdere mare in greutate fara sa iti propui sa slabesti



Cel mai bun caz: Pierderile neintentionate in greutate sunt aproape intotdeauna periculoase, pot semnaliza o problema serioasa (insa rar fatala) precum boala lui Crohn, cauza pentru care organismului ii este dificil sa absoarba nutrientii din alimente. Ori, daca urinezi adesea s-ar putea sa te confrunti cu diabet de tip 1, care de obicei afecteaza copiii si adolescentii insa se intalneste si la adulti. Celulele nu obtin zaharul necesar pentru a produce energie asa ca organismul arde grasimile si muschii ceea ce duce la o scadere rapida in greutate.



De ce s-ar putea sa fie ceva mai grav: O pierdere inexplicabila de 5kg sau mai mult poate fi primul semn de cancer si este corelata, cel mai adesea, cu cancerul pancreatic, la stomac, esofag ori plamani. Pentru a se hrani pe ele, celulele canceroase storc organismul de energie ceea ce ar explica scaderea rapida in greutate. Daca in ultima perioada nu ai facut schimbari in alimentatie ori in stilul de viata si totusi ai pierdut peste 5 kg mergi la medicul de familie.



5. Pierderea acuitatii vizuale



Cel mai bun caz: Daca ecranele pc-ului, tabletei ori al tv-ului sunt cauzele problemei atunci este ceva normal odata cu inaintarea in varsta. Multi oameni incep sa aiba dificultati cu vederea de aproape odata ce au depasit 40 de ani. Cel mai rau caz: O scadere rapida, nedureroasa a acuitatii vizuale poate fi semnul unui atac cerebral spune Emily Graubart profesor asistent oftalmologic la Emory Eye Center. Femeile prezinta mai multe riscuri de a suferi atac cerebral (nu este problema a femeilor in varsta; intre 1998 si 2004 rata de atac cerebral in randul femeilor intre 35 si 54 de ani s-a triplat) comparativ cu barbatii.