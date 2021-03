Ce spun astrele azi, 18 martie

Berbec

Aceasta zi va fi, pentru voi, dominata de problemele familiale, care va vor acapara aproape in totalitate; atentia va va fi retinuta, din aceasta cauza. Va trebui sa faceti eforturi foarte mari de a scapa din hatisul acestor probleme, mai ales daca aveti si alte reponsabilitati, pe care trebuie, neaparat, sa le indepliniti. Astazi se impune sa fiti participanti activi la evenimente si nu observatori sau sfatuitori. Totusi, calculati-va bine fiecare pas, pentru ca ceea ce faceti sa fie folositor, atat pe termen scurt, cat si pe termen mai lung, voua si apropiatilor vostri. Sentimentele sunt mai greu de exprimat la acest moment, asa incat unele neintelegeri pot sa apara si sa strice unele planuri, la care lucrati de mai mult timp.



Taur

Daca vorbim despre forma fizica, ziua de astazi pare sa fie de bun augur. Va veti simti destul de bine, atat din punct de vedere fizic, cat si din punct de vedere fizic, ceea ce va va ajuta sa faceti fata rigorilor profesionale, dar si celor ridicate de problemele personale. Profesional, este cazul sa va implicati mai mult in proiectele pe care le initiati. Interesul pentru diverse chestiuni, precum stiinta, religie, evenimente sociale, va poate ajuta sa aflati informatii interesante, care sa va completeze cunostintele de cultura generala si sa va scoata cumva din monotonie. Oricum, in era informatiilor este bine sa detineti date cat mai complete, pentru a lua deciziile potrivite.



Gemeni

Gelozia nu va va ajuta sa va puneti la punct planurile sentimentale. Incarcati-va de sentimente pozitive, daca vreti ca demersurile voastre sa aiba succes. Plini de negativism, nu veti produce decat pagube, uneori iremediabile. Ascultati, neaparat, ce are de spus si partenerul de discutie, altfel nu veti fi deloc luati in considerare. Si in familie, acordati timp de replica interlocutorilor, mai ales daca punctul lor de vedere este pertinent; manifestarile de autoritarism si impunerile nu vbor face decat sa stice relatia dintre voi. In plan profesional, trebuie sa va ganditi de doua ori inainte de a face pasi nonconformisti, care ar putea sa nu fie agreati de catre cei care activeaza alaturi de voi.



Rac

Va trebui sa stapaniti bine situatia, daca va doriti ca lucrurile sa iasa conform planurilor pe care vi le-ati facut. Identificarea punctelor slabe din cuprinsul strategiei voastre poate fi de mare folos. Inca de la inceputul zilei, este posibil sa aveti de-a face cu unele crize emotionale, ceea ce va face lucrurile si mai dificile. Disputele cu cineva apropiat ar putea porni de la chestiuni minore; daca sunteti incapatanati si unul si celalat, atunci nu este de mirare ca lucrurile ajungsa degenereze. Ar fi bine sa fiti cat mai ponderati cu putinta, sa adoptati o atitudine moderata si chiar sa mai lasati putin de la voi, pentru ca evenimentele sa intre pe fagasul normal.



Leu

Nu veti avea probleme in a comunica celor din jur ceea ce trebuie sa le comunicati; oricum comunicarea nu prea este, de regula, o problema pentru voi. Trebuie doar sa fiti atenti la informatia pe care o propagate si cui anume o impartasiti. Chiar daca nu sunteti genul, daca simtiti nevoia stringenta de a spune celorlalti ce ati aflat, atunci, cu siguranta, veti fi in mare pericol. Unele dintre aceste informatii pot fi speculate de persoane mai putin binevoitoare. Prietenii si dusmanii se vor diferentia mai clar in contextul zilei de astazi; veti putea vedea pe cine va puteti baza si pe cine nu, pentru perioada viitoare, mai ales daca aveti de gand sa demarati proiecte mai importante.



Fecioara

Nimic nu va fi simplu pentru voi astazi, iar acest lucru este o mare provocare. Pentru orice veti dori sa obtineti, eforturile vor trebui sa fie duble. Nu veti beneficia nici de clarviziune, care sa va ajute sa vedeti adevarata fata a lucrurilor. In aceste conditii, veti porni inca de la inceputul zilei cu un handicap, care va va cam da lucrurile peste cap. Totusi, trebuie sa aveti incredere ca lucrurile se vor indepta in zilele urmatoare. Fiti mai ponderati in ceea ce priveste cheltuielile, nu va aventurati la achizitii fara utilitate imediata, care va pot dezechilibra bugetul si va pot aduce probleme in gestionarea veniturilor pentru viitor.



Balanta

Daca este nevoie de unele schimbari in viata voastra, ar fi bine sa incepeti sa actionati, in aceasta privinta, inca de la inceputul zilei. Totusi, nu treceti direct la implemnetarea unor modificari dramatice, ci luati totul pas cu pas, astfel incat sa nu fiti supusi la socuri. Nu este indicat sa luati decizii financiare sau sa faceti achizitii importante in aceasta zi; nu este o zi potrivita pentru a face astfel de achizitii. Sansele de succes sunt minime. In familie, beneficiati de o atmosfera calma, linistita, care poate sa va ajute sa va remontati dupa o zi de lucru obositoare; puteti profita pentru a va petrece timp de calitate cu cei dragi.



Scorpion

Nu va plac limitarile de nici un fel, nu le agreati si va provoaca frustrare. Va doriti sa cunoasteti cat mai multe, sa fiti cat mai informati, iar piedicile care va apar in calea atingerii acestor obiective, pur si simplu, va umplu de nervi. Pe parcursul zilei va trebui sa faceti slalom printre aceste piedici, pentru a ocoli limitarile, pentru a va putea desfasura asa cum va doriti. Tineti ont ca trebuie sa va asumati sarcinile domestice care va revin; in cazul in care le ignorati, sa nu va mirati ca vor aparea conflicte in relatia cu partenerul de cuplu sau chiar cu juniorii. In acest caz, pentru a cestia din urma, nu veti constitui un exemplu demn de urmat.



Sagetator

O serie de probleme de natura financiara sau sentimentala v-ar putea da batai de cap inca de la inceputul zilei. Indiferent din ce domeniu ar proveni, astfel de situatii va pot afecta relatia de busines sau cea personala, daca nu veti sti sa interveniti la momentul oportun pentru a limita efectele negative. A lasa lucrurile la voia intamplarii este cea mai proasta decizie posibila! Nu tratati cu acelasi dezinteres problemele financiare, care va pot da batai mari de cap; puteti inregistra pierderi semnificative si greu recuperabile, daca lasati lucrurile la voia intamplarii. Este nevoie sa va implicati, daca doriti ca lucrurile sa iasa asa cum doriti voi.



Capricorn

Fiti cat se poate de atenti la interactiunile pe care le veti avea pe parcursul zilei. Unele persoane, in loc sa aiba un efect pozitiv asupra voastra, pot sa aiba o influenta mai putin benefica, ba chiar negativa, pana la un punct. Este bine sa aveti cu cine discuta, cui va destainui problemele, insa este nevoie si de putina rezerva, in functie de situatie, iar sfaturile primate nu trebuie luate mot-a-mot, ci adaptate situatiei voastre individuale. Concentrati-va atentia cat puteti mai bine, atunci cand aveti lucruri importante de facut, pentru a gasi solutiile cele mai potrivite; va puteti apoi relaxa, fara teama ca ati fi putut gresi ceva.



Varsator

Daca veti avea incredere in voi insiva, atunci nimic nu va parea foarte greu astazi; lucrurile sunt usurate de acest sentiment, care se dovedeste a fi foarte important, in acest context. Obiectivele pe care le veti avea de indeplinit nu vor mai parea dificile, iar contextele in care veti actiona vor fi, in mare masura, surse de inspiratie. Sustinerea persoanelor dragi, de care va bucurati in mod neconditionat, va intregi tabloul unei zile favorabile, de bun augur. Profitati de contextul propice pentru a va rezolva problemele restante si pentru a consolida legaturile cu aporpiatii, cu prietenii, cu membrii familiei.



Pesti

Aceasta zi nu va oferi un context favorabil actiunilor din domeniul educatiei, justitiei sau afacerilor, insa va fi foarte bogata in trairi in plan emotional. In functie de context, acestea pot fi benefice sau nu, pot avea efectele scontate sau nu. Este bine, totusi, sa nu va lasati prea coplesiti de emotii si sa va pastrati obiectivitatea, mai ales in situatii in care trebuie sa actionati cu luciditate. Este o zi in care contextul astral va sustine sa dezvoltati relatii sociale elaborate, cu persoane influente, care v-ar putea fi de ajutor in diverse momente ale vietii voastre. Daca primiti invitatii la divrese evenimente, participati fara a mai sta pe ganduri!