Ce spun astrele azi, 17 martie

Berbec

Pentru voi, ziua de astazi se imparte in trei sectiuni. O prima sectiune, inca de la primele ore ale diminetii, cand trebuie sa faceti eforturi pentru a va dezmetici si a va pune in miscare, intreaga energie fiind canalizata catre acest scop; nu va va fi usor sa va adunati, astfel incat, energia de care dispuneti nu trebuie risipita inutil. O a doua parte, in care veti fi obligati sa actionati, concentrandu-va asupra a ceea ce aveti de facut, si o a treia sectiune, in care va fi nevoie sa va reveniti de pe urma eforturilor de peste zi. Este important sa actionati, in fiecare perioada, doar in functie de necesitati.



Taur

Primele ore ale zilei sunt favorabile contemplatiei, studiului, informarii, largirii orizonturilor. Actiunile concrete sunt indicate in a doua parte a zilei, dupa ce veti obtine imaginea de ansamblu a chestiunilor in cauza. Nu neglijati nici un detaliu, oricat de nesemnificativ ar parea. Astazi este una dintre acele zile cand orice componenta trebuie neaparat luata in considerare. Unele tensiuni familiale ar putea creste in intensitate, mai ales daca veti alege sa ignorati semnele prevestitoare si sa intoarceti spatele solicitarilor repetate de implicare, atunci cand este nevoie; sunteti chemati sa preveniti astfel de degenerari de situatie. Eventuale reparatii ulterioare vor fi mai greu de realizat.



Gemeni

Criticati constructiv pe cei care merita, nu-i desfiintati de tot. Sfatul este cu atat mai potrivit, cu cat uneori mai exagerati in observatii si critici la adresa celor care nu actioneaza conform standardelor voastre. Ganditi-va ca poate, uneori, este nevoie sa va mai revizuiti unele din aceste standarde, dar si propria persoana, sa vedeti daca voi indepliniti acele standarde. Exigentele prea mari pot starni frustrari importante, mai ales la persoanele mai tinere din jurul vostru, care ar putea ajunge, la un moment dat, sa creada ca niciodata nu vor putea sa va multumeasca. Rezultatul pe termen lung ar fi, in mod clar, negativ.



Rac

Ziua va incepe cu multe ezitari, care nu vor fi deloc in favoarea voastra; veti fi intr-o permanenta stare de incertitudine, iar acest lucru nu este deloc de ajutor. Vor aparea multe situatii in legatura cu care va va fi greu sa luati o decizie, ceea ce va crea o serie de frustrari pe care, daca nu veti sti sa le gestionati, va vor afecta echilibrul fizic. Rabufnirile sunt un fapt exceptional in cazul vostru si multa lume ar fi negativ surprinsa de modul in care aceste sentimente va pot face sa rectionati; va fi dificil sa va menajati nervii, atunci cand contextul nu va ajuta. Insa, mai ales daca aveti multe de pierdut intr-o anume situatie sau relatie, incercati sa va controlati!



Leu

Daca va simtiti gata sa cadeti pe panta melancoliei si a visarii, faceti bine sa indepartati aceasta stare. Orice element potential depresiv va poate afecta mai mult ca de obicei, asa ca, mai degraba preveniti dinainte. Dupa-amiaza va fi neaparat nevoie sa va concentrati pe responsabilitati, pe indeplinirea acestora cu cat mai multa constiinciozitate. Chestiunile financiare ar putea sa va cam dea batai de cap; daca exista aspecte care nu va sunt clare sau pe care nu le intelegeti pe deplin, ar fi bine sa apelati la un specialist care sa va lamureasca. Aratati-va disponibilitatea, daca veti fi solicitati sa interveniti pentru solutionarea unei probleme in familie.



Fecioara

Va fi o zi in care va veti bucura de confort psihic, iar cand sunteti in forma din acest punct de vedere, nimic nu va poate sta in cale; energia debordanta care va sta la dispozitie, va ajuta sa-i inviorati, pana si pe cei din jurul vostru. Ca urmare, indrazniti sa faceti cat mai multe din ceea ce aveti in minte, pentru ca astrele va sustin in demersurile voastre, in gasirea unor solutii favorabile. Ceva mai multa atentie trebuie acordata chestiunilor domestice, cu precadere problemelor copiilor; o deschidere cat mai mare fata de chestiunile pe care vi le supun atentiei poate face minuni in relatia dintre voi si generatia mai tanara.



Balanta

Ziua de astazi va fi productiva numai in prima parte, pentru ca dupa-amiza va fi plina de o incarcatura emotionala, care va va impiedica sa va concentrati asa cum trebuie la ceea ce aveti de facut. Alaturi de exaltarea emotionala, prea multe responsabilitati care sa apese asupra voastra in aceasta a doua parte a zilei v-ar putea destabiliza. Rezervati-va aceasta perioada a zilei pentru activitati recreationale, care sa va ofere posibilitatea de a trece mai usor peste provocarile sentimentale; petrecerea timpului in natura sau alaturi de persoane are va fac sa va simtiti confortabil poate fi ca un balsam pentru o stare de spirit mai putin benefica.



Scorpion

Spiritul intreprinzator si comunicarea deschisa, chiar daca nu este punctul vostru forte, pot fi elemente catalizatoare pentru actiunile voastre de astazi. Fiti activi si implicati-va in tot ceea ce trebuie sa rezolvati pe parcursul zilei. Nu lasati in seama altora chestiunile pe care le considerati esentiale, cele care va pot evidentia in fata sefilor si care v-ar putea aduce castiguri, indiferent de natura lor. Ascultati sfaturile celor din jur, dar adaptati-le imprejurarilor in care sunteti implicati voi insiva. Aveti mare grija la investitiile financiare pe care le veti face astazi; riscurile necalculate va pot aduce prejudicii importante.



Sagetator

Dorinta permanenta de a va extinde orizonturile, de a sti cat mai mult, din cat mai multe domenii, poate fi si un lucru pozitiv, dar, in egala masura, si un factor negativ pentru evolutia voastra. Daca va veti concentra pe prea multe lucruri dintr-o data, este posibil sa nu reusiti sa faceti nimic asa cum va doriti. Nu exista capacitate fizica pentru asta si trebuie sa fiti constienti de acest lucru. A fi exigenti cu voi insiva nu inseamna a exagera! Aveti grija ca, in relatiile cu apropiatii, sa fiti corecti si sa nu cereti mai mult decat puteti da voi insiva; unele persoane au capacitati limitate, iar acesta este un alt lucru de care trebuie sa tineti seama.



Capricorn

Multe din lucrurile care se vor intampla in prima parte a zilei vor depinde de implicarea voastra personala, de actiunile voastre concrete, efectuate direct. De aceea, va fi nevoie sa va concentrati energia la maximum, pe actiunea pusa in practica fara prea multe intarzieri. Optimismul va va perimite sa va aratati mult mai binevoitori fata de cei din jurul vostru, chiar si fata de acele persoane a caror companie nu o agreati prea mult, de obicei. In a doua parte a zilei, o mare dezamagire ar putea sa va lase un gust amar, de care sa nu puteti scapa prea usor; incercati sa nu puneti atat la suflet, sa nu va lasati atat de mult afectati.



Varsator

Este o zi cu multe exacerbari emotionale, care va poate da foarte mari batai de cap; unele lucruri se intampla neasteptat de repede si s-ar putea sa nu reusiti sa tineti pasul cu ele. Se pot intampla multe lucruri, unele dupa altele, care v-ar putea debusola, chiar rasturna, intr-o oarecare masura, anumite judecati de valoare pe care le credeati bine puse la punct. Daca veti luneca spre disperare, situatia se va complica extrem de mult. Trebuie sa va pastrati calmul si luciditatea, sa acceptati ca lucrurile se mai schimba in viata. Maine poate va rasari din nou Soarele pe strada voastra!



Pesti

Rezolvarea problemelor cu care va confruntati va trebui sa fie o chestiune prioritara astazi; mu mai are rost sa amanati, lasand problemele sa treneze la nesfarsit. Nu trebuie sa ignorati nimic din ceea ce va solicita atentia imediata, pentru ca efectele nu pot fi anticipate, insa se stie ca vor fi negative. Presiunea pe care o veti resimti pe parcursul zilei isi va spune cuvantul si este posibil ca la finele zilei sa experimentati o stare acuta de oboseala. Incercati sa va culcati devreme; odihna suficienta poate fi un remediu potrivit pentru a va reface fortele in totalitate, pentru a va pregati de provocarile unei noi zile.