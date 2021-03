Testul scărilor: Rapiditatea cu care urcăm patru rânduri de scări ne poate dezvălui sănătatea inimii

Cel mai simplu test pentru a verifica sănătatea inimii se află mai aproape decât ne putem imagina. Mai mult decât atât este și gratuit și foarte la îndemână.



Cercetătorii din Spania spun că posibilitatea de a urca patru rânduri de scări (aproximativ 40 de trepte) în mai puțin de un minut este un semn precis al unei sănătăți cardiace bune.



„Testul scărilor este o modalitate ușoară de a vă verifica sănătatea inimii. Dacă îți ia mai mult de un minut și jumătate să urci patru rânduri de scări, starea de sănătate a inimii este sub limita normală și ar fi o idee bună să consulți un medic', a spus dr. Jesús Peteiro, cardiolog la Spitalul Universitar din Coruña și autor al studiului.



Studiul prezentat la o reuniune științifică recentă a Societății Europene de Cardiologie a comparat rezultatele testului de urcare a scărilor cu cele obținute din testele de efort efectuate într-un laborator. Cercetarea nu a fost încă evaluată sau publicată într-o revistă științifică.



Echivalentul metabolic (MET) este măsura obiectivă a raportului la rata la care o persoană consumă energie, în raport cu masa acelei persoane, în timp ce desfășoară o anumită activitate fizică specifică comparativ cu o referință, stabilită prin convenție la 3,5 mL de oxigen pe kilogram pe minut, care este aproximativ echivalent cu energia consumată atunci când stai liniștit.



În timpul studiului, participanții care au urcat scările în mai puțin de 40 până la 45 de secunde au obținut mai mult de 9 până la 10 MET. Studiile anterioare au arătat că obținerea a 10 MET în timpul unui test de efort este legată de o rată scăzută a mortalității (1% sau mai puțin pe an sau 10% pe o perioadă de 10 ani).



Participanții care au urcat patru rânduri de scări în mai mult de un minut și jumătate au obținut mai puțin de 8 MET, ceea ce se traduce printr-o rată de deces anticipată de 2 până la 4% pe an sau 30% în 10 ani.



Imagistica funcției inimii în timpul testelor a arătat că 58% dintre participanții cărora le-au luat mai mult de 1,5 minute pentru a urca scările au avut modificări cardiace anormale în timpul exercițiului. Asta în comparație cu 32% dintre cei care au urcat scările în mai puțin de un minut.



Aproape 1 din 3 participanți la studiu care au urcat rapid pe scări au demonstrat încă o funcție cardiacă anormală, un posibil marker pentru bolile coronariene.



Acest fapt demonstrează de ce testul de urcare a scărilor nu ar trebui privit ca un substitut pentru evaluări mai cuprinzătoare, a spus dr. Renee Bullock-Palmer, cardiolog și director al Centrului pentru inimă pentru femei și director de imagini cardiace neinvazive la Deborah Heart și Lung Center din New Jersey.



„Pe baza studiului, abilitatea de a urca scările poate fi folosită ca o modalitate brută de a evalua funcția fizică a fiecăruia dintre noi. Aceasta poate fi predictivă pentru sănătatea inimii în general.



Cu toate acestea, cred că această autoevaluare brută nu poate lua locul unui examen fizic adecvat și a unui consult de către un medic și a unui test de stres adecvat, indicat în mod corespunzător', a declarat Bullock-Palmer pentru Healthline.



Cardiologul a explicat de ce sunt atât de importante testele efectuate de specialiști. În primul rând, în timpul unui test de stres mai tipic se pot observa dovezi ale problemelor cardiace (cum ar fi modificări ale EKG sau ale ecografiei), chiar dacă pacientul nu are simptome. În al doilea rând, se pot identifica alte probleme, cum ar fi modificări periculoase ale tensiunii arteriale sau probleme ale ritmului cardiac, care ar fi ratate cu acest tip de test.