Fructele și legumele proaspete te ajută să lupți cu anemia de primăvară

Anemia - o afecțiune care ne atacă la început de primăvară și ne seacă efectiv de puteri. Dacă te-ai simțit vreodată vlăguit, lipsit de puteri pe final de iarnă, să știi că acestea sunt simptomele scăderii hematiilor în sânge. Rolul acestor elemente sangvine este de a oxigena corespunzător organismul, iar insuficiența acestora provoacă o scădere simțitoare a capacității corpului de a rezista în fața virozelor sau răcelilor sezoniere. Pentru a evita tratamentele medicamentoase ai la îndemână fructe și legume proaspete, bogate în fier și vitamine, care îți sunt de mare ajutor. Ce feluri sunt indicate în anemie și cum să le consumi, află din următoarele rânduri.



Banana – un fruct delicios pentru o imunitate puternică



Banana este un fruct aproape universal, spun specialiștii în nutriție, deoarece se asimilează rapid și accelerează metabolismul, energizând organismul cu minerale și vitamine. Eventual, acest fruct poate fi utilizat de sine stătător, ca o gustare integră, pe care o poți oferi și celor mici, sau în alte experimente culinare. Încearcă să pasezi niște banane cu un ou, faină sau fulgi de ovăz, un praf de copt și nițel lapte vegetal. Vei obține cele mai gustoase pancakes, pe care le poți servi cu sos de ciocolată sau miere. Deci, iată un dejun sănătos, cu sațietate, bogat în fibre și vitamina K, exact ceea de ce ai nevoie pentru a contracara anemia.



Ardei capia – o bombă cu vitamine și puține calorii



Cine oare nu a auzit de ardeiul kapia? Un produs indispensabil din meniul tău sănătos. Această legumă are coaja subțire și se asimilează mult mai ușor, având un conținut înalt de antioxidanți, licopen, vitamina B6 și K, ultimele două răspunzând direct de contracararea anemiei și solidificarea osoasă, iar faptul că la un volum de 100 de grame are doar 26 de calorii, o face indispensabilă pentru persoanele cu anemie și probleme cu greutatea. O poți ușor integra în salate sănătoase, în sandwich-uri cu unt de caju și tofu prăjit pe grill. Este un aliment ușor, gustos și perfect pentru această perioadă a anului.



Lămâia – un aliat al alimentației sănătoase



Lămâia este renumită pentru conținutul sporit de vitamina C, pentru efectul tonic, dar mai ales pentru faptul că activează metabolismul corect. Totodată, este indispensabilă pentru combaterea anemiei, deoarece vitamina C ajută la îmbunătățirea circuitului sangvin și la oxigenarea celulelor. Consumată în cele mai diverse forme, de exemplu în ceai, în apă călduță cu miere sau ca dressing la salată, lămâia îți va asigura o stare generală de bine și un aport de energie prielnic pentru această perioadă a anului.



Consumul cu regularitate a fructelor și legumelor proaspete te ajută să combați efectele nedorite ale anemiei, dar și să primești o porție bună de energie. Acum mesele tale nu sunt doar sățioase, ci și sănătoase, exact ceea ce îți trebuie pentru un început de primăvară în forță.